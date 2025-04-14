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Экс-премьер Молдавии обвинил власти в двойных стандартах из-за Румынии - РИА Новости, 14.04.2025
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20:04 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/filat-2011234843.html
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в двойных стандартах из-за Румынии
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в двойных стандартах из-за Румынии - РИА Новости, 14.04.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в двойных стандартах из-за Румынии
Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной в стране Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил нынешнее руководство страны в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:04:00+03:00
2025-04-14T20:04:00+03:00
в мире
румыния
молдавия
бухарест
владимир филат
майя санду
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной в стране Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил нынешнее руководство страны в двойных стандартах по ситуации с президентскими выборами в Румынии, заявив, что действия Кишинева могут вызвать разочарование у Бухареста. Ранее молдавская пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует в республике все ветви власти, включая парламент и правительство, официально объявила о поддержке в предстоящем первом туре президентских выборов в Румынии кандидата от румынской правящей коалиции Крина Антонеску. "ПДС заявила о своей поддержке Антонеску, в то время как партийные структуры по всей стране, и подконтрольные властями СМИ, активно продвигают Никушора Дана (представитель "Союза спасения Румынии" (USR) - ред.). Президент Молдавии Майя Санду снова "спасает" демократию в Румынии и грубо вмешивается в избирательную кампанию этой страны, наивно полагая, что сумеет обвести вокруг пальца румынское правительство", - написал Филат в своем Telegram-канале. Лидер ЛДПМ напомнил, что молдавские власти ранее уже проявили непоследовательность, когда официально поддержали в первом туре выборов бывшего председателя Национал-либеральной партии Румынии (PNL) Николая Чукэ, но фактически способствовали продвижению председателя USR Елену Ласкони, ключевую конкурентку Кэлина Джеорджеску. Политик подчеркнул, что молдавские власти имитируют поддержку кандидата правящей коалиции. "И трагедии суждено повториться в виде фарса: Бухарест, пряча разочарование Кишиневом в докладах спецслужб, делает вид, что верит ПДС и Санду", - иронизирует Филат. Ранее представители правящей в Молдавии ПДС отмечали, что на территории республики будет открыто более 60 участков для голосования на президентских выборах Румынии. Выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в этой стране, поскольку президент должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли Ласкони и независимый кандидат Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. В выборах президента Румынии участвуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшее количество голосов могут набрать лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей оппозиции Крин Антонеску, а также экс-премьер Виктор Понта.
https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011200549.html
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в мире, румыния, молдавия, бухарест, владимир филат, майя санду
В мире, Румыния, Молдавия, Бухарест, Владимир Филат, Майя Санду
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в двойных стандартах из-за Румынии

Экс-премьер Филат обвинил Молдавию в двойных стандартах по выборам в Румынии

© РИА Новости / Руслан Шалапуда | Перейти в медиабанкВладимир Филат
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
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Владимир Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной в стране Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил нынешнее руководство страны в двойных стандартах по ситуации с президентскими выборами в Румынии, заявив, что действия Кишинева могут вызвать разочарование у Бухареста.
Ранее молдавская пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует в республике все ветви власти, включая парламент и правительство, официально объявила о поддержке в предстоящем первом туре президентских выборов в Румынии кандидата от румынской правящей коалиции Крина Антонеску.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Кишинев начал демонтаж Гагаузской автономии, заявил экс-премьер Молдавии
Вчера, 17:43
"ПДС заявила о своей поддержке Антонеску, в то время как партийные структуры по всей стране, и подконтрольные властями СМИ, активно продвигают Никушора Дана (представитель "Союза спасения Румынии" (USR) - ред.). Президент Молдавии Майя Санду снова "спасает" демократию в Румынии и грубо вмешивается в избирательную кампанию этой страны, наивно полагая, что сумеет обвести вокруг пальца румынское правительство", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Лидер ЛДПМ напомнил, что молдавские власти ранее уже проявили непоследовательность, когда официально поддержали в первом туре выборов бывшего председателя Национал-либеральной партии Румынии (PNL) Николая Чукэ, но фактически способствовали продвижению председателя USR Елену Ласкони, ключевую конкурентку Кэлина Джеорджеску.
Политик подчеркнул, что молдавские власти имитируют поддержку кандидата правящей коалиции.
"И трагедии суждено повториться в виде фарса: Бухарест, пряча разочарование Кишиневом в докладах спецслужб, делает вид, что верит ПДС и Санду", - иронизирует Филат.
Ранее представители правящей в Молдавии ПДС отмечали, что на территории республики будет открыто более 60 участков для голосования на президентских выборах Румынии.
Выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в этой стране, поскольку президент должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли Ласкони и независимый кандидат Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.
В выборах президента Румынии участвуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшее количество голосов могут набрать лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей оппозиции Крин Антонеску, а также экс-премьер Виктор Понта.
Вице-башкан (замглавы) Гагаузии Виктор Петров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Молдавии запустили процесс демонтажа автономии, заявил замглавы Гагаузии
Вчера, 15:22
 
В миреРумынияМолдавияБухарестВладимир ФилатМайя Санду
 
 
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