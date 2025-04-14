https://ria.ru/20250414/festival-2011155298.html

Физкультурно-образовательный фестиваль прошел в Петербурге и Волхове

Физкультурно-образовательный фестиваль прошел в Петербурге и Волхове - РИА Новости, 14.04.2025

Физкультурно-образовательный фестиваль прошел в Петербурге и Волхове

Трехдневный межрегиональный спортивно-образовательный фестиваль "Детям России – образование, здоровье, духовность" (ДРОЗД) прошел в Санкт-Петербурге и Волхове,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:13:00+03:00

2025-04-14T14:13:00+03:00

2025-04-14T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Трехдневный межрегиональный спортивно-образовательный фестиваль "Детям России – образование, здоровье, духовность" (ДРОЗД) прошел в Санкт-Петербурге и Волхове, сообщает пресс-служба "ФосАгро". В этом году фестиваль посвящен юбилею регионального оператора программы и проходил под девизом "На крыльях ДРОЗДа: 10 лет успешного полета". В фестивале приняли участие более 80 юных спортсменов из Череповца, Балакова, Апатитов, Кировска и Волхова. Спортивно-образовательная программа "Детям России – образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)" - ключевой социальный проект группы "ФосАгро". Сегодня в его рамках во всех регионах присутствия компании работают 80 секций по 30 видам спорта, а также творческие студии, волонтерские центры и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 8,5 тысячи детей. Всего же за 20 лет школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч юношей и девушек. "ДРОЗД-Волхов" - самый молодой в структуре социального проекта. В этом году подразделению исполняется 10 лет. Сегодня в его секциях занимаются более 1200 ребят, а это каждый седьмой школьник Волхова. Подарком к юбилею для волховского ДРОЗДа от компании стал новый современный микроавтобус. Ключи от него директору АНО "ДРОЗД-Волхов" Василию Клиновицкому вручил генеральный директор АО "Апатит" (группа "ФосАгро") Александр Гильгенберг. "Масштабные социальные инвестиции компании "ФосАгро" во всех городах ее присутствия в прошлом году составили рекордные 14,5 миллиарда рублей. Безусловно, одним из важнейших наших проектов является ДРОЗД. Эта программа гармонично объединяет физическое и духовное развитие, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно системный подход является отличительной чертой проекта ДРОЗД", – отметил Гильгенберг. Кроме разнообразной соревновательной программы, участников фестиваля ждала насыщенная образовательная часть. Воспитанники побывали с экскурсией на Волховском промышленном комплексе предприятия, посетили мастер-класс в корпоративном музейно-выставочном центре "Пятнадцатый элемент". В Год Защитника Отечества, в год 80-летия Победы в рамках проекта ДРОЗД еще больше внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для детей проходят "Уроки мужества", встречи с ветеранами, Героями России, памятные мероприятия. Ребята посещают музеи, мемориалы, заботятся о воинских захоронениях. Участники фестиваля побывали в музее-панораме "Прорыв" и на выставке "Великая страна – Великая Победа 1941-1945" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Северной столице. В финальный день спортивного праздника участники отправились на экскурсию на стадион "Зенит-Арена". Они увидели футбольное поле с самой высокой точки, побывали в комментаторской, пообщались с профессиональными спортсменами и посмотрели матч чемпионата России по баскетболу. Еще одним приятным сюрпризом для юных спортсменов в этот день стала встреча с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике, трехкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта РФ Артуром Далалояном. Он ответил на многочисленные вопросы детей и тренеров, дал свои рекомендации и наставления. На церемонии закрытия фестиваля чествовали лучших спортсменов. Победителями соревнований по стритболу в своих возрастных категориях стали команды "ДРОЗД-Балаково", "ДРОЗД-Хибины" и "ДРОЗД-Волхов". В шахматах среди лучших - Артем Дрощак (Волхов), Илья Зубов (Балаково), Юлия Байшева (Хибины) и Арина Исаева (Череповец). Первое место в дартсе завоевала команда "ДРОЗД-Балаково", в электронной стрельбе – "ДРОЗД-Волхов". Награды юным спортсменам вручил почетный гость мероприятия – заслуженный тренер РФ, президент государственного учреждения "Центр спорта и образования "Самбо-70", первый вице-президент Всероссийской федерации самбо Ренат Лайшев. Более 20 лет назад именно опыт школы "Самбо – 70" лег в основу проекта ДРОЗД. Финальным аккордом фестиваля стал подарок от Волховского отделения ДРОЗД всем участникам проекта – сертификат, свидетельствующий о том, что в Международном каталоге небесных тел зарегистрирована звезда под названием "ДРОЗД", и находится она в созвездии Овна. У "ДРОЗД-Волхов" большие планы - так, уже в конце апреля в партнерстве с Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга здесь начнет работу школа дзюдо для детей "Турбо Волхов". Как отметил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и "Клуба Дзюдо Турбостроитель" Михаил Рахлин, у нового проекта "Турбо Волхов" есть большие перспективы стать базой подготовки высококлассных кандидатов в сборные команды по дзюдо Санкт-Петербурга и России, говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20250318/fosagro-2005663700.html

https://ria.ru/20250321/fosagro-2006422350.html

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фосагро, санкт-петербург, волхов, россия