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В Европе обсуждают неожиданное решение в отношении России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
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14:50 14.04.2025 (обновлено: 15:29 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/europe-2011165226.html
В Европе обсуждают неожиданное решение в отношении России, пишут СМИ
В Европе обсуждают неожиданное решение в отношении России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
В Европе обсуждают неожиданное решение в отношении России, пишут СМИ
В Европе рассматривают возобновление поставок российского газа, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:50:00+03:00
2025-04-14T15:29:00+03:00
россия
москва
европа
владимир путин
джо байден
евросоюз
газпром
сургутнефтегаз
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Европе рассматривают возобновление поставок российского газа, сообщает агентство Reuters."Руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что было немыслимо еще год назад: импорт части российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром", может быть хорошей идеей", — говорится в материале.Отмечается, что европейская энергетическая безопасность довольно неустойчива и это усугубляется зависимостью от США. По данным издания, возобновление поставок российского газа потребует значительных изменений в политике ЕС, усиливающего санкционное давление.В начале января администрация тогдашнего президента США Джо Байдена ввела крупнейший пакет санкций против российского энергетического сектора. Ограничения затронули ведущие нефтегазовые компании, в том числе "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 судов, участвующих в перевозках российской нефти. Целью этих мер называлось сокращение экспортных доходов России и усиление давления на Москву в связи с украинским конфликтом.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250409/ssha-2010320249.html
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россия, москва, европа, владимир путин, джо байден, евросоюз, газпром, сургутнефтегаз, в мире
Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, Джо Байден, Евросоюз, Газпром, Сургутнефтегаз, В мире
В Европе обсуждают неожиданное решение в отношении России, пишут СМИ

Reuters: Европа планирует возобновить поставки российского газа

© AP Photo / Virginia MayoАктеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Европе рассматривают возобновление поставок российского газа, сообщает агентство Reuters.
"Руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что было немыслимо еще год назад: импорт части российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром", может быть хорошей идеей", — говорится в материале.
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США могут потребовать у ЕС возобновить закупки российского газа, пишут СМИ
9 апреля, 17:53
Отмечается, что европейская энергетическая безопасность довольно неустойчива и это усугубляется зависимостью от США. По данным издания, возобновление поставок российского газа потребует значительных изменений в политике ЕС, усиливающего санкционное давление.
В начале января администрация тогдашнего президента США Джо Байдена ввела крупнейший пакет санкций против российского энергетического сектора. Ограничения затронули ведущие нефтегазовые компании, в том числе "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 судов, участвующих в перевозках российской нефти. Целью этих мер называлось сокращение экспортных доходов России и усиление давления на Москву в связи с украинским конфликтом.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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РоссияМоскваЕвропаВладимир ПутинДжо БайденЕвросоюзГазпромСургутнефтегазВ мире
 
 
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