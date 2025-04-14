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Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить подозрительные суда - РИА Новости, 14.04.2025
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14:47 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/estonija-2011164171.html
Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить подозрительные суда
Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить подозрительные суда - РИА Новости, 14.04.2025
Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить подозрительные суда
Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, наделяющий силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:47:00+03:00
2025-04-14T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, наделяющий силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить, сообщает телерадиокомпания ERR. Как передавало ранее агентство Франс Пресс, парламент Эстонии принял соответствующий законопроект. "Президент Алар Карис одобрил Закон о внесении изменений в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне, направленный на укрепление безопасности судоходства в морской зоне Эстонии. Поправки в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне дают Силам обороны право реагировать в морской зоне Эстонии на угрозы инфраструктуре, обеспечивающей оказание жизненно важной услуги, объектам гособороны, портам и прочим сооружениям или оборудованию", - говорится в сообщении. На прошлой неделе помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что решение Эстонии атаковать и даже топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то стоит. Патрушев уточнил, что эта тема не будет обсуждаться на совещании по развитию ВМФ РФ под председательством президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20250411/patrushev-2010776807.html
https://ria.ru/20250412/estonija-2010895239.html
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эстония, россия, таллин, алар карис, николай патрушев, владимир путин, в мире
Эстония, Россия, Таллин, Алар Карис, Николай Патрушев, Владимир Путин, В мире
Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить подозрительные суда

Президент Карис утвердил закон о праве сил обороны и ВМС Эстонии топить суда

© AP Photo / Raul MeeАлар Карис, избранный президентом Эстонии
Алар Карис, избранный президентом Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Raul Mee
Алар Карис, избранный президентом Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, наделяющий силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить, сообщает телерадиокомпания ERR.
Как передавало ранее агентство Франс Пресс, парламент Эстонии принял соответствующий законопроект.
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"Президент Алар Карис одобрил Закон о внесении изменений в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне, направленный на укрепление безопасности судоходства в морской зоне Эстонии. Поправки в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне дают Силам обороны право реагировать в морской зоне Эстонии на угрозы инфраструктуре, обеспечивающей оказание жизненно важной услуги, объектам гособороны, портам и прочим сооружениям или оборудованию", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что решение Эстонии атаковать и даже топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то стоит. Патрушев уточнил, что эта тема не будет обсуждаться на совещании по развитию ВМФ РФ под председательством президента России Владимира Путина.
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ЭстонияРоссияТаллинАлар КарисНиколай ПатрушевВладимир ПутинВ мире
 
 
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