https://ria.ru/20250414/estonija-2011164171.html

Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить подозрительные суда

Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить подозрительные суда - РИА Новости, 14.04.2025

Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить подозрительные суда

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, наделяющий силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:47:00+03:00

2025-04-14T14:47:00+03:00

2025-04-14T14:47:00+03:00

эстония

россия

таллин

алар карис

николай патрушев

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748014764_0:96:3192:1892_1920x0_80_0_0_cef69708ca4ffc3de87c1b5e129312b2.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, наделяющий силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить, сообщает телерадиокомпания ERR. Как передавало ранее агентство Франс Пресс, парламент Эстонии принял соответствующий законопроект. "Президент Алар Карис одобрил Закон о внесении изменений в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне, направленный на укрепление безопасности судоходства в морской зоне Эстонии. Поправки в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне дают Силам обороны право реагировать в морской зоне Эстонии на угрозы инфраструктуре, обеспечивающей оказание жизненно важной услуги, объектам гособороны, портам и прочим сооружениям или оборудованию", - говорится в сообщении. На прошлой неделе помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что решение Эстонии атаковать и даже топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то стоит. Патрушев уточнил, что эта тема не будет обсуждаться на совещании по развитию ВМФ РФ под председательством президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20250411/patrushev-2010776807.html

https://ria.ru/20250412/estonija-2010895239.html

эстония

россия

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эстония, россия, таллин, алар карис, николай патрушев, владимир путин, в мире