Рейтинг@Mail.ru
Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 14.04.2025 (обновлено: 11:38 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/energostrategiya-2011096896.html
Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов
Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов - РИА Новости, 14.04.2025
Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов
Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов тонн к 2035 году и до 18 миллионов тонн к 2050 году, следует из опубликованной... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:51:00+03:00
2025-04-14T11:38:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578993056_0:313:2471:1703_1920x0_80_0_0_97b52ce1fd72c72e63da1cb3ce0815f4.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов тонн к 2035 году и до 18 миллионов тонн к 2050 году, следует из опубликованной Энергостратегии РФ."Реализация всех заявленных проектов плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года (целевой сценарий) позволит к 2036 году производить 14 миллионов тонн крупнотоннажных полимеров, в 2050 году - 18 миллионов тонн", - говорится в утвержденной кабмином РФ Энергостратегии.
https://ria.ru/20250414/elektroenergiya-2011101185.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578993056_30:0:2442:1809_1920x0_80_0_0_859ec0b02e3c24321d73a51834fc1b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов

Энергостратегия: к 2035 году произведут 14 млн крупнотоннажных полимеров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАппаратчик на производстве
Аппаратчик на производстве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Аппаратчик на производстве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов тонн к 2035 году и до 18 миллионов тонн к 2050 году, следует из опубликованной Энергостратегии РФ.
"Реализация всех заявленных проектов плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года (целевой сценарий) позволит к 2036 году производить 14 миллионов тонн крупнотоннажных полимеров, в 2050 году - 18 миллионов тонн", - говорится в утвержденной кабмином РФ Энергостратегии.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Энергостратегия России предполагает рост производства электроэнергии
10:59
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала