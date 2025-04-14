https://ria.ru/20250414/energostrategiya-2011096896.html

Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов

Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов - РИА Новости, 14.04.2025

Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов

Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов тонн к 2035 году и до 18 миллионов тонн к 2050 году, следует из опубликованной... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:51:00+03:00

2025-04-14T10:51:00+03:00

2025-04-14T11:38:00+03:00

россия

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производство крупнотоннажной нефтехимии в России вырастет до 14 миллионов тонн к 2035 году и до 18 миллионов тонн к 2050 году, следует из опубликованной Энергостратегии РФ."Реализация всех заявленных проектов плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года (целевой сценарий) позволит к 2036 году производить 14 миллионов тонн крупнотоннажных полимеров, в 2050 году - 18 миллионов тонн", - говорится в утвержденной кабмином РФ Энергостратегии.

https://ria.ru/20250414/elektroenergiya-2011101185.html

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