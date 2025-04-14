https://ria.ru/20250414/energostrategiya-2011094274.html
Новак рассказал об энергетической стратегии России до 2050 года
Новак рассказал об энергетической стратегии России до 2050 года - РИА Новости, 14.04.2025
Новак рассказал об энергетической стратегии России до 2050 года
Энергостратегия России до 2050 года предполагает, что мировой спрос на энергоресурсы вырастет к этому сроку на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:32:00+03:00
2025-04-14T10:32:00+03:00
2025-04-14T10:41:00+03:00
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергостратегия России до 2050 года предполагает, что мировой спрос на энергоресурсы вырастет к этому сроку на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Энергостратегия учитывает рост мирового спроса на все виды источников на 20% к 2050 году", - сказал Новак на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
https://ria.ru/20250410/neft-2010471560.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал об энергетической стратегии России до 2050 года
Новак: энергостратегия предполагает рост спроса на энергоресурсы на 20 процентов