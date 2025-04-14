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Новак рассказал об энергетической стратегии России до 2050 года - РИА Новости, 14.04.2025
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10:32 14.04.2025 (обновлено: 10:41 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/energostrategiya-2011094274.html
Новак рассказал об энергетической стратегии России до 2050 года
Новак рассказал об энергетической стратегии России до 2050 года - РИА Новости, 14.04.2025
Новак рассказал об энергетической стратегии России до 2050 года
Энергостратегия России до 2050 года предполагает, что мировой спрос на энергоресурсы вырастет к этому сроку на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 14.04.2025
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экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергостратегия России до 2050 года предполагает, что мировой спрос на энергоресурсы вырастет к этому сроку на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Энергостратегия учитывает рост мирового спроса на все виды источников на 20% к 2050 году", - сказал Новак на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал об энергетической стратегии России до 2050 года

Новак: энергостратегия предполагает рост спроса на энергоресурсы на 20 процентов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергостратегия России до 2050 года предполагает, что мировой спрос на энергоресурсы вырастет к этому сроку на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Энергостратегия учитывает рост мирового спроса на все виды источников на 20% к 2050 году", - сказал Новак на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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