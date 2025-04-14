https://ria.ru/20250414/ekvadortsy-2011087031.html

Даниэль Нобоа стал президентом Эквадора

Даниэль Нобоа стал президентом Эквадора - РИА Новости, 14.04.2025

Даниэль Нобоа стал президентом Эквадора

Эквадорцы избрали президента на четыре года, им стал 38-летний Даниэль Нобоа. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:36:00+03:00

2025-04-14T09:36:00+03:00

2025-04-14T09:36:00+03:00

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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Эквадорцы избрали президента на четыре года, им стал 38-летний Даниэль Нобоа. Нобоа является действующим президентом страны, но у власти он находится почти полтора года. Осенью 2023 года он выиграл досрочные выборы, став самым молодым лидером в истории Эквадора. Предыдущий президент страны Гильермо Лассо, обвинив парламентариев в торможении его реформ, распустил законодательный орган, но и сам был обязан через полгода подать в отставку, чтобы провести внеочередные выборы. Таким образом, выборы от 13 апреля стали третьими за последние четыре года, хотя мандат главы государства составляет четыре года. Нобоа - сын одного из самых богатых людей страны Альваро Нобоа, который также не раз становился кандидатом в президенты, но не смог одержать победу. Избранный президент родился в Майами, обучался в школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, в школе бизнеса Kellogg, в Гарварде и в Университете Джорджа Вашингтона. В 2021 году он стал членом национальной ассамблеи Эквадора, где возглавлял парламентскую группу дружбы России и Эквадора. Как сообщала ранее газета Universo, Нобоа за свой счет оплатил поездку группы из семи парламентариев в Москву в сентябре 2022 года. Баллотируясь на выборах в 2023 году, Нобоа заявил, что Эквадор, учитывая его положение в Совбезе ООН и его торговые отношения и с США, и с Россией, должен стать мостом для мира между РФ и Украиной. Между тем уже в январе 2024 года он заявил о готовности обменять российскую технику, которую он назвал металлоломом, на новую из Соединенных Штатов, несмотря на то, что ее передача запрещена условиями контрактов. Эту технику руководство в Вашингтоне хотело отправить на Украину. В итоге, Нобоа отказался от своей идеи. Что ждет нобоа Избранному президенту предстоят непростые четыре года. Эквадор превратился в самую опасную страну Латинской Америки по числу убийств. По данным расследования InSight Crime - организации, которая изучает и анализирует безопасность в регионе, - в Эквадоре многие главари мафии и их основные помощники находятся в тюрьмах, откуда они управляют внутренними сетями и координируют деятельность за пределами пенитенциарных учреждений. Они поддерживают обширные коррупционные сети, которые пустили свои корни не только в правоохранительных органах и судебной системе, но также в государственном управлении и частном секторе. Нобоа для борьбы с преступностью и наркотрафиком намерен продолжать введенный им ранее план "Феникс", предусматривающий присутствие на улицах военных, строительство мега-тюрем для особо опасных преступников и усиление пенитенциарной системы. Кроме того, он добивается присутствия иностранных баз на территории Эквадора. Недавно Нобоа заявил, что заключил "стратегический альянс" с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом для укрепления возможностей государства в борьбе с наркопреступностью. Однако обеспечение безопасности не является единственной проблемой избранного президента. В 2024 году страна погрузилась в глубокий энергетический кризис. Из-за нехватки генерирующих мощностей, низкого уровня воды в водохранилищах свет в стране отключался на несколько часов каждый день. На помощь пришла российская компания "Тяжмаш", благодаря усилиям которой и при содействии властей Эквадора удалось раньше срока запустить ГЭС "Тоачи Пилатон", которая стала большим подспорьем для энергетической системы страны. В настоящее время власти государства обсуждают с Россией новые энергетические проекты: это и строительство плавающей солнечной станции, и модернизация старых ГЭС. Есть у Эквадора и идея строительства первой в стране АЭС малой мощности. В понедельник посол РФ в Кито Владимир Спринчан сообщал РИА Новости, что Россия будет работать с новым правительством Эквадора в интересах развития двусторонних отношений, перспективы у стран большие, и со стороны властей в Москве есть практические предложения.

https://ria.ru/20250414/ekvador-2011069460.html

https://ria.ru/20250414/ekvador-2011061862.html

https://ria.ru/20250411/ekvador-2010604167.html

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Варвара Скокшина

россия, эквадор, москва, гильермо лассо, джордж вашингтон