https://ria.ru/20250414/ekvador-2011064390.html
Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора
Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 14.04.2025
Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора
Действующий глава государства Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора, свидетельствуют итоги подсчета 12,31% голосов, которые публикует... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T02:25:00+03:00
2025-04-14T02:25:00+03:00
2025-04-14T02:25:00+03:00
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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Действующий глава государства Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора, свидетельствуют итоги подсчета 12,31% голосов, которые публикует национальный избирательный совет. У Нобоа 57,16% голосов, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес, - 42,84%. Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
https://ria.ru/20250414/ekvador-2011061862.html
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в мире, эквадор
Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора
Нобоа лидирует на выборах главы Эквадора после подсчета 12% голосов