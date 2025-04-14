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Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 14.04.2025
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02:25 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/ekvador-2011064390.html
Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора
Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 14.04.2025
Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора
Действующий глава государства Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора, свидетельствуют итоги подсчета 12,31% голосов, которые публикует... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T02:25:00+03:00
2025-04-14T02:25:00+03:00
в мире
эквадор
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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Действующий глава государства Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора, свидетельствуют итоги подсчета 12,31% голосов, которые публикует национальный избирательный совет. У Нобоа 57,16% голосов, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес, - 42,84%. Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора

Нобоа лидирует на выборах главы Эквадора после подсчета 12% голосов

© AP Photo / Dolores OchoaПрезидент Эквадора Даниэль Нобоа
Президент Эквадора Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Президент Эквадора Даниэль Нобоа. Архивное фото
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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Действующий глава государства Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора, свидетельствуют итоги подсчета 12,31% голосов, которые публикует национальный избирательный совет.
У Нобоа 57,16% голосов, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес, - 42,84%.
Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
Голосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Эквадоре. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Явка во втором туре выборов президента Эквадора составила более 83%
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