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Явка во втором туре выборов президента Эквадора составила более 83% - РИА Новости, 14.04.2025
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01:22 14.04.2025 (обновлено: 11:19 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/ekvador-2011061862.html
Явка во втором туре выборов президента Эквадора составила более 83%
Явка во втором туре выборов президента Эквадора составила более 83% - РИА Новости, 14.04.2025
Явка во втором туре выборов президента Эквадора составила более 83%
Более 83% эквадорцев проголосовали на выборах президента во втором туре, сообщила глава национального избирательного совета Диана Атамаинт. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T01:22:00+03:00
2025-04-14T11:19:00+03:00
в мире
эквадор
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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Более 83% эквадорцев проголосовали на выборах президента во втором туре, сообщила глава национального избирательного совета Диана Атамаинт. "Завершилось голосование во втором туре выборов президента. Процент участия граждан составил 83,76%, что превосходит явку в первом туре", - сказала она. В настоящее время члены избирательных участков начинают подсчет голосов. Во втором, финальном туре за главный пост в стране борются действующий глава государства Даниэль Нобоа и кандидат от левых сил Луиса Гонсалес. Для победы будет важен каждый голос, ведь в первом туре разница между соперниками составила всего 17 тысяч голосов в пользу Нобоа.
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
Явка во втором туре выборов президента Эквадора составила более 83%

Более 83% жителей Эквадора проголосовали на выборах президента во втором туре

© Getty Images / Anadolu/Rafael Rodriguez TapiaГолосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Эквадоре. 13 апреля 2025
Голосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Эквадоре. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Rafael Rodriguez Tapia
Голосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Эквадоре. 13 апреля 2025
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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Более 83% эквадорцев проголосовали на выборах президента во втором туре, сообщила глава национального избирательного совета Диана Атамаинт.
"Завершилось голосование во втором туре выборов президента. Процент участия граждан составил 83,76%, что превосходит явку в первом туре", - сказала она.
В настоящее время члены избирательных участков начинают подсчет голосов.
Во втором, финальном туре за главный пост в стране борются действующий глава государства Даниэль Нобоа и кандидат от левых сил Луиса Гонсалес.
Для победы будет важен каждый голос, ведь в первом туре разница между соперниками составила всего 17 тысяч голосов в пользу Нобоа.
Избиратели голосуют на президентских выборах в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Процедура выборов президента Эквадора
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