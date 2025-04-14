https://ria.ru/20250414/ekvador-2011061862.html

Явка во втором туре выборов президента Эквадора составила более 83%

Явка во втором туре выборов президента Эквадора составила более 83% - РИА Новости, 14.04.2025

Явка во втором туре выборов президента Эквадора составила более 83%

Более 83% эквадорцев проголосовали на выборах президента во втором туре, сообщила глава национального избирательного совета Диана Атамаинт. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T01:22:00+03:00

2025-04-14T01:22:00+03:00

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КИТО, 14 апр - РИА Новости. Более 83% эквадорцев проголосовали на выборах президента во втором туре, сообщила глава национального избирательного совета Диана Атамаинт. "Завершилось голосование во втором туре выборов президента. Процент участия граждан составил 83,76%, что превосходит явку в первом туре", - сказала она. В настоящее время члены избирательных участков начинают подсчет голосов. Во втором, финальном туре за главный пост в стране борются действующий глава государства Даниэль Нобоа и кандидат от левых сил Луиса Гонсалес. Для победы будет важен каждый голос, ведь в первом туре разница между соперниками составила всего 17 тысяч голосов в пользу Нобоа.

https://ria.ru/20250413/ekvador-2010928877.html

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