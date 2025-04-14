https://ria.ru/20250414/efimov-2011260702.html

Ефимов: в ТиНАО построили подъездную дорогу к новым детским учреждениям

Ефимов: в ТиНАО построили подъездную дорогу к новым детским учреждениям - РИА Новости, 14.04.2025

Ефимов: в ТиНАО построили подъездную дорогу к новым детским учреждениям

В Троицке рядом со школой и детским садом построили новую автомобильную дорогу вместо временной, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:23:00+03:00

2025-04-14T23:23:00+03:00

2025-04-14T23:23:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Троицке рядом со школой и детским садом построили новую автомобильную дорогу вместо временной, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Автодорогу протяженностью 1,3 километра подвели к новой школе, которая расположена по адресу: город Троицк, улица Профессора Летохова, дом 1, и детскому саду на Октябрьском проспекте. Ее проложили от улицы Полковника милиции Курочкина до Октябрьского проспекта", ‒ приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как отметил замглавы города, новая дорога позволит связать образовательные объекты и жилую застройку.Во время строительства трассы на прилегающей территории были высажены около 3,5 тысяч деревьев и газон.Как уточнил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, у дороги поставили три остановки общественного транспорта, возвели парковку более чем на 60 машино-мест и три подземных пешеходных перехода.Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о строительстве 100 километров дорог в столице за 2024 год.

https://ria.ru/20250414/efimov-2011259456.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы