https://ria.ru/20250414/efimov-2011260702.html
Ефимов: в ТиНАО построили подъездную дорогу к новым детским учреждениям
Ефимов: в ТиНАО построили подъездную дорогу к новым детским учреждениям - РИА Новости, 14.04.2025
Ефимов: в ТиНАО построили подъездную дорогу к новым детским учреждениям
В Троицке рядом со школой и детским садом построили новую автомобильную дорогу вместо временной, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:23:00+03:00
2025-04-14T23:23:00+03:00
2025-04-14T23:23:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Троицке рядом со школой и детским садом построили новую автомобильную дорогу вместо временной, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Автодорогу протяженностью 1,3 километра подвели к новой школе, которая расположена по адресу: город Троицк, улица Профессора Летохова, дом 1, и детскому саду на Октябрьском проспекте. Ее проложили от улицы Полковника милиции Курочкина до Октябрьского проспекта", ‒ приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как отметил замглавы города, новая дорога позволит связать образовательные объекты и жилую застройку.Во время строительства трассы на прилегающей территории были высажены около 3,5 тысяч деревьев и газон.Как уточнил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, у дороги поставили три остановки общественного транспорта, возвели парковку более чем на 60 машино-мест и три подземных пешеходных перехода.Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о строительстве 100 километров дорог в столице за 2024 год.
https://ria.ru/20250414/efimov-2011259456.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в ТиНАО построили подъездную дорогу к новым детским учреждениям
Ефимов: у школы и детского сада в Новой Москве построили новую автодорогу
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Троицке рядом со школой и детским садом построили новую автомобильную дорогу вместо временной, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Автодорогу протяженностью 1,3 километра подвели к новой школе, которая расположена по адресу: город Троицк, улица Профессора Летохова, дом 1, и детскому саду на Октябрьском проспекте. Ее проложили от улицы Полковника милиции Курочкина до Октябрьского проспекта", ‒ приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как отметил замглавы города, новая дорога позволит связать образовательные объекты и жилую застройку.
Во время строительства трассы на прилегающей территории были высажены около 3,5 тысяч деревьев и газон.
Как уточнил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, у дороги поставили три остановки общественного транспорта, возвели парковку более чем на 60 машино-мест и три подземных пешеходных перехода.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о строительстве 100 километров дорог в столице за 2024 год.