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Ефимов: в ЮВАО построят более 30 новостроек по реновации - РИА Новости, 14.04.2025
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23:13 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/efimov-2011259456.html
Ефимов: в ЮВАО построят более 30 новостроек по реновации
Ефимов: в ЮВАО построят более 30 новостроек по реновации - РИА Новости, 14.04.2025
Ефимов: в ЮВАО построят более 30 новостроек по реновации
В Юго-Восточном административном округе Москвы идет строительство 32 жилых домов в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:13:00+03:00
2025-04-14T23:13:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Юго-Восточном административном округе Москвы идет строительство 32 жилых домов в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новое жилье по программе реновации возводят не только на специально подобранных площадках, но и на месте ранее расселенных домов. Так, на сегодня в Юго-Восточном административном округе на освобожденных территориях ведется строительство 32 жилых комплексов. Общая площадь квартир в них составит 529 тысяч квадратных метров. Это позволит переселить ориентировочно 19 тысяч москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В новых жилых комплексах будет обустроено более 9 тысяч квартир с готовой отделкой, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. На первых этажах новостроек в нежилых помещениях разместят социально-бытовые объекты, включая магазины, заведения общепита, медучреждения. Во дворах домов высадят деревья, установят видеокамеры и фонари.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о строительстве объектов социальной инфраструктуры в СЗАО.
https://ria.ru/20250414/efimov-2010862864.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в ЮВАО построят более 30 новостроек по реновации

Ефимов: на юго-востоке Москвы построят 32 новых дома по реновации

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Юго-Восточном административном округе Москвы идет строительство 32 жилых домов в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новое жилье по программе реновации возводят не только на специально подобранных площадках, но и на месте ранее расселенных домов. Так, на сегодня в Юго-Восточном административном округе на освобожденных территориях ведется строительство 32 жилых комплексов. Общая площадь квартир в них составит 529 тысяч квадратных метров. Это позволит переселить ориентировочно 19 тысяч москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В новых жилых комплексах будет обустроено более 9 тысяч квартир с готовой отделкой, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. На первых этажах новостроек в нежилых помещениях разместят социально-бытовые объекты, включая магазины, заведения общепита, медучреждения. Во дворах домов высадят деревья, установят видеокамеры и фонари.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о строительстве объектов социальной инфраструктуры в СЗАО.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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