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В Джакарте открылся проект "Слово о русском сердце" - РИА Новости, 14.04.2025
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11:52 14.04.2025 (обновлено: 12:36 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/dzhakarta-2011117275.html
В Джакарте открылся проект "Слово о русском сердце"
В Джакарте открылся проект "Слово о русском сердце" - РИА Новости, 14.04.2025
В Джакарте открылся проект "Слово о русском сердце"
Ряд регионов России примет участие в проекте "Слово о русском сердце", открытие которого состоялось сегодня в индонезийской столице Джакарте, передает... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:52:00+03:00
2025-04-14T12:36:00+03:00
россия
индонезия
красноярский край
михаил иванов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ДЖАКАРТА, 14 апр – РИА Новости. Ряд регионов России примет участие в проекте "Слово о русском сердце", открытие которого состоялось сегодня в индонезийской столице Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. Проект "Слово о русском сердце" посвящен 75-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией и 100-летнему юбилею Россотрудничества. Открытие прошло на площадке индонезийского университета Universitas Nasional. Церемонию открыло исполнение традиционного индонезийского танца Японг студентками университета, а также гимнов России и Индонезии. "Мы приехали к вам большой многонациональной командой от нашей России и представим сразу несколько регионов нашей страны - Красноярский край, Санкт-Петербург, Московскую область, Рязанскую область, Калужскую область. Мы надеемся, что наша программа проложит мост дружбы между Россией и Индонезией и положит начало чему-то новому и великому", - отметил креативный продюсер центра креативных индустрий "Новый Город" Михаил Иванов. В свою очередь, проректор университета Эрнавати Синага выразила благодарность российским организациям за приглашение стать партнером проекта, отметив важность дружбы, укрепления духа сотрудничества и любви между Россией и Индонезией. "Это мероприятие является частью нашего плана по укреплению отношений между Россией и Индонезией. Мы создаем общую основу для будущих проектов в различных сферах, начиная от сотрудничества между университетами и заканчивая сотрудничеством в различных сферах культуры", - отметил директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов. Директор Русского дома и проректор университета Universitas Nasional также подписали меморандум о взаимопонимании на полях мероприятия.
https://ria.ru/20250412/dzhakarta-2010845998.html
https://ria.ru/20250414/rossija-2011085744.html
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россия, индонезия, красноярский край, михаил иванов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Россия, Индонезия, Красноярский край, Михаил Иванов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Джакарте открылся проект "Слово о русском сердце"

Ряд регионов России примет участие в проекте "Слово о русском сердце" в Джакарте

© Universitas NasionalПроект "Слово о русском сердце" в Джакарте
Проект Слово о русском сердце в Джакарте - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Universitas Nasional
Проект "Слово о русском сердце" в Джакарте
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ДЖАКАРТА, 14 апр – РИА Новости. Ряд регионов России примет участие в проекте "Слово о русском сердце", открытие которого состоялось сегодня в индонезийской столице Джакарте, передает корреспондент РИА Новости.
Проект "Слово о русском сердце" посвящен 75-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией и 100-летнему юбилею Россотрудничества. Открытие прошло на площадке индонезийского университета Universitas Nasional.
Возложение цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в Джакарте - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику Гагарину
12 апреля, 07:06
Церемонию открыло исполнение традиционного индонезийского танца Японг студентками университета, а также гимнов России и Индонезии.
"Мы приехали к вам большой многонациональной командой от нашей России и представим сразу несколько регионов нашей страны - Красноярский край, Санкт-Петербург, Московскую область, Рязанскую область, Калужскую область. Мы надеемся, что наша программа проложит мост дружбы между Россией и Индонезией и положит начало чему-то новому и великому", - отметил креативный продюсер центра креативных индустрий "Новый Город" Михаил Иванов.
В свою очередь, проректор университета Эрнавати Синага выразила благодарность российским организациям за приглашение стать партнером проекта, отметив важность дружбы, укрепления духа сотрудничества и любви между Россией и Индонезией.
"Это мероприятие является частью нашего плана по укреплению отношений между Россией и Индонезией. Мы создаем общую основу для будущих проектов в различных сферах, начиная от сотрудничества между университетами и заканчивая сотрудничеством в различных сферах культуры", - отметил директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.
Директор Русского дома и проректор университета Universitas Nasional также подписали меморандум о взаимопонимании на полях мероприятия.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия — Индонезия
09:23
 
РоссияИндонезияКрасноярский крайМихаил ИвановФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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