https://ria.ru/20250414/dvizhenie-2011058221.html

Движение через "Верхний Ларс" приостановили

Движение через "Верхний Ларс" приостановили - РИА Новости, 14.04.2025

Движение через "Верхний Ларс" приостановили

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T00:07:00+03:00

2025-04-14T00:07:00+03:00

2025-04-14T11:11:00+03:00

россия

грузия

владикавказ

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "Запрещено движение на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда авторанспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В ФТС уточнили, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.

https://ria.ru/20250411/rossija-2010626578.html

россия

грузия

владикавказ

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россия, грузия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии)