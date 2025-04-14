Рейтинг@Mail.ru
Движение через "Верхний Ларс" приостановили - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 14.04.2025 (обновлено: 11:11 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/dvizhenie-2011058221.html
Движение через "Верхний Ларс" приостановили
Движение через "Верхний Ларс" приостановили - РИА Новости, 14.04.2025
Движение через "Верхний Ларс" приостановили
Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T00:07:00+03:00
2025-04-14T11:11:00+03:00
россия
грузия
владикавказ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011104365_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_5e92738f542bc308c5e5d364c21055fa.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "Запрещено движение на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда авторанспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В ФТС уточнили, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
https://ria.ru/20250411/rossija-2010626578.html
россия
грузия
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011104365_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1fe3f58c0ee7b0e1ee41a6a92e6e6ee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, грузия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Грузия, Владикавказ, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Движение через "Верхний Ларс" приостановили

ФТС: Движение через "Верхний Ларс" приостановили для всех видов транспорта

© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramПункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией
Пункт пропуска Верхний Ларс на границе РФ с Грузией - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
Пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"Запрещено движение на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда авторанспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ФТС уточнили, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Движение через "Верхний Ларс" открыли для легкового транспорта и автобусов
11 апреля, 08:36
 
РоссияГрузияВладикавказФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала