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Движение через "Верхний Ларс" приостановили
Движение через "Верхний Ларс" приостановили - РИА Новости, 14.04.2025
Движение через "Верхний Ларс" приостановили
Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T00:07:00+03:00
2025-04-14T00:07:00+03:00
2025-04-14T11:11:00+03:00
россия
грузия
владикавказ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "Запрещено движение на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда авторанспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В ФТС уточнили, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
https://ria.ru/20250411/rossija-2010626578.html
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россия, грузия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Грузия, Владикавказ, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Движение через "Верхний Ларс" приостановили
ФТС: Движение через "Верхний Ларс" приостановили для всех видов транспорта