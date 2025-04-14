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Алиханов рассказал о решении по долгу Segezha Group - РИА Новости, 14.04.2025
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22:56 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/dolg-2011257815.html
Алиханов рассказал о решении по долгу Segezha Group
Алиханов рассказал о решении по долгу Segezha Group - РИА Новости, 14.04.2025
Алиханов рассказал о решении по долгу Segezha Group
Решение по долгу Segezha Group с собственниками и кредиторами компании найдено, ЦБ пошел в этом навстречу, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T22:56:00+03:00
2025-04-14T22:56:00+03:00
экономика
россия
архангельская область
антон алиханов
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Решение по долгу Segezha Group с собственниками и кредиторами компании найдено, ЦБ пошел в этом навстречу, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина. "Недавно мы рассматривали конкретно проект группы компаний Segezha и смогли найти решение вместе с кредиторами, с собственниками этой группы. И сейчас планируем подготовить еще компанию к рассмотрению. Это группа компаний УЛК, тоже из Архангельской области. У них есть определенные сложности, достаточно существенный уровень кредитной нагрузки. Мы надеемся повторить тот же уровень, который у нас получился с Segezha. Будет требоваться как реструктуризация и участие в возможных капиталах банков. Хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с Segezha", - сообщил Алиханов. Объем чистого долга Segezha на 31 декабря 2023 года составлял 122,6 миллиарда рублей. Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает три государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.
https://ria.ru/20250414/alihanov-2011234323.html
https://ria.ru/20250327/superjet-2007781069.html
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экономика, россия, архангельская область, антон алиханов, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Архангельская область, Антон Алиханов, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Алиханов рассказал о решении по долгу Segezha Group

Алиханов: решение по долгу Segezha Group с собственниками и кредиторами найдено

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Решение по долгу Segezha Group с собственниками и кредиторами компании найдено, ЦБ пошел в этом навстречу, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина.
"Недавно мы рассматривали конкретно проект группы компаний Segezha и смогли найти решение вместе с кредиторами, с собственниками этой группы. И сейчас планируем подготовить еще компанию к рассмотрению. Это группа компаний УЛК, тоже из Архангельской области. У них есть определенные сложности, достаточно существенный уровень кредитной нагрузки. Мы надеемся повторить тот же уровень, который у нас получился с Segezha. Будет требоваться как реструктуризация и участие в возможных капиталах банков. Хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с Segezha", - сообщил Алиханов.
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Объем чистого долга Segezha на 31 декабря 2023 года составлял 122,6 миллиарда рублей.
Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает три государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.
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