https://ria.ru/20250414/dolg-2011257815.html

Алиханов рассказал о решении по долгу Segezha Group

Алиханов рассказал о решении по долгу Segezha Group - РИА Новости, 14.04.2025

Алиханов рассказал о решении по долгу Segezha Group

Решение по долгу Segezha Group с собственниками и кредиторами компании найдено, ЦБ пошел в этом навстречу, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T22:56:00+03:00

2025-04-14T22:56:00+03:00

2025-04-14T22:56:00+03:00

экономика

россия

архангельская область

антон алиханов

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Решение по долгу Segezha Group с собственниками и кредиторами компании найдено, ЦБ пошел в этом навстречу, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина. "Недавно мы рассматривали конкретно проект группы компаний Segezha и смогли найти решение вместе с кредиторами, с собственниками этой группы. И сейчас планируем подготовить еще компанию к рассмотрению. Это группа компаний УЛК, тоже из Архангельской области. У них есть определенные сложности, достаточно существенный уровень кредитной нагрузки. Мы надеемся повторить тот же уровень, который у нас получился с Segezha. Будет требоваться как реструктуризация и участие в возможных капиталах банков. Хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с Segezha", - сообщил Алиханов. Объем чистого долга Segezha на 31 декабря 2023 года составлял 122,6 миллиарда рублей. Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает три государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.

https://ria.ru/20250414/alihanov-2011234323.html

https://ria.ru/20250327/superjet-2007781069.html

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экономика, россия, архангельская область, антон алиханов, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)