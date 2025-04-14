https://ria.ru/20250414/dizaynery-2011177993.html
Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей
Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей - РИА Новости, 14.04.2025
Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей
Липецкие власти поддержали местных разработчиков одежды и модных аксессуаров, открыв для них магазин в одном из торговых центров Липецка, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:50:00+03:00
2025-04-14T15:50:00+03:00
2025-04-14T15:50:00+03:00
липецкая область
поддержка бизнеса
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909513633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de3d5c02ff770496d8834cf0872246e5.jpg
ЛИПЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Липецкие власти поддержали местных разработчиков одежды и модных аксессуаров, открыв для них магазин в одном из торговых центров Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что продвижение липецких брендов и поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Теперь приобрести товары местных дизайнеров можно в одном месте — в торговом центре на улице Советская в Липецке. "Это не просто точка продаж, а возможность дать импульс развитию модной индустрии и легкой промышленности Липецкой области, поддержать местных предпринимателей, объединить креативное сообщество и бизнес", — прокомментировал Артамонов. Губернатор уточнил, что свои коллекции в магазине представили 10 дизайнеров одежды, каждый из которых, по словам Артамонова, отражает уникальность липецкой модной сцены. В дополнение к одежде липчане смогут купить аксессуары и бижутерию ручной работы от липецких мастеров.
https://ria.ru/20250411/lipetsk-2010768085.html
https://ria.ru/20250411/podderzhka-2010700127.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909513633_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_1180a71664825c7d9f667219a32216dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поддержка бизнеса , липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Поддержка бизнеса , Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей
Власти Липецкой области поддержали местных дизайнеров, открыв им магазин в ТЦ
ЛИПЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Липецкие власти поддержали местных разработчиков одежды и модных аксессуаров, открыв для них магазин в одном из торговых центров Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что продвижение липецких брендов и поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Теперь приобрести товары местных дизайнеров можно в одном месте — в торговом центре на улице Советская в Липецке.
"Это не просто точка продаж, а возможность дать импульс развитию модной индустрии и легкой промышленности Липецкой области, поддержать местных предпринимателей, объединить креативное сообщество и бизнес", — прокомментировал Артамонов.
Губернатор уточнил, что свои коллекции в магазине представили 10 дизайнеров одежды, каждый из которых, по словам Артамонова, отражает уникальность липецкой модной сцены. В дополнение к одежде липчане смогут купить аксессуары и бижутерию ручной работы от липецких мастеров.