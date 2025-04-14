https://ria.ru/20250414/dizaynery-2011177993.html

Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей

Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей - РИА Новости, 14.04.2025

Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей

Липецкие власти поддержали местных разработчиков одежды и модных аксессуаров, открыв для них магазин в одном из торговых центров Липецка, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:50:00+03:00

2025-04-14T15:50:00+03:00

2025-04-14T15:50:00+03:00

липецкая область

поддержка бизнеса

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Липецкие власти поддержали местных разработчиков одежды и модных аксессуаров, открыв для них магазин в одном из торговых центров Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что продвижение липецких брендов и поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Теперь приобрести товары местных дизайнеров можно в одном месте — в торговом центре на улице Советская в Липецке. "Это не просто точка продаж, а возможность дать импульс развитию модной индустрии и легкой промышленности Липецкой области, поддержать местных предпринимателей, объединить креативное сообщество и бизнес", — прокомментировал Артамонов. Губернатор уточнил, что свои коллекции в магазине представили 10 дизайнеров одежды, каждый из которых, по словам Артамонова, отражает уникальность липецкой модной сцены. В дополнение к одежде липчане смогут купить аксессуары и бижутерию ручной работы от липецких мастеров.

https://ria.ru/20250411/lipetsk-2010768085.html

https://ria.ru/20250411/podderzhka-2010700127.html

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поддержка бизнеса , липецкая область, игорь артамонов