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Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей - РИА Новости, 14.04.2025
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Липецкая область
 
15:50 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/dizaynery-2011177993.html
Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей
Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей - РИА Новости, 14.04.2025
Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей
Липецкие власти поддержали местных разработчиков одежды и модных аксессуаров, открыв для них магазин в одном из торговых центров Липецка, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:50:00+03:00
2025-04-14T15:50:00+03:00
липецкая область
поддержка бизнеса
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Липецкие власти поддержали местных разработчиков одежды и модных аксессуаров, открыв для них магазин в одном из торговых центров Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что продвижение липецких брендов и поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Теперь приобрести товары местных дизайнеров можно в одном месте — в торговом центре на улице Советская в Липецке. "Это не просто точка продаж, а возможность дать импульс развитию модной индустрии и легкой промышленности Липецкой области, поддержать местных предпринимателей, объединить креативное сообщество и бизнес", — прокомментировал Артамонов. Губернатор уточнил, что свои коллекции в магазине представили 10 дизайнеров одежды, каждый из которых, по словам Артамонова, отражает уникальность липецкой модной сцены. В дополнение к одежде липчане смогут купить аксессуары и бижутерию ручной работы от липецких мастеров.
https://ria.ru/20250411/lipetsk-2010768085.html
https://ria.ru/20250411/podderzhka-2010700127.html
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поддержка бизнеса , липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Поддержка бизнеса , Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей

Власти Липецкой области поддержали местных дизайнеров, открыв им магазин в ТЦ

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов . Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Липецкие власти поддержали местных разработчиков одежды и модных аксессуаров, открыв для них магазин в одном из торговых центров Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что продвижение липецких брендов и поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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11 апреля, 16:26
Теперь приобрести товары местных дизайнеров можно в одном месте — в торговом центре на улице Советская в Липецке.
"Это не просто точка продаж, а возможность дать импульс развитию модной индустрии и легкой промышленности Липецкой области, поддержать местных предпринимателей, объединить креативное сообщество и бизнес", — прокомментировал Артамонов.
Губернатор уточнил, что свои коллекции в магазине представили 10 дизайнеров одежды, каждый из которых, по словам Артамонова, отражает уникальность липецкой модной сцены. В дополнение к одежде липчане смогут купить аксессуары и бижутерию ручной работы от липецких мастеров.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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