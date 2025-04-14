https://ria.ru/20250414/dagestna-2011228110.html

В Дагестане женщина продала новорожденного ребенка

В Дагестане женщина продала новорожденного ребенка - РИА Новости, 14.04.2025

В Дагестане женщина продала новорожденного ребенка

Жительница Дагестана подозревается в продаже своего новорожденного ребенка другой женщине за 300 тысяч рублей, против обеих возбуждено уголовное дело, сообщили... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:28:00+03:00

2025-04-14T19:28:00+03:00

2025-04-14T19:28:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 14 апр - РИА Новости. Жительница Дагестана подозревается в продаже своего новорожденного ребенка другой женщине за 300 тысяч рублей, против обеих возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Жительницы республики подозреваются в купле-продаже новорожденного ребенка… По версии следствия, 1 января 2025 года 25-летняя женщина, после рождения ребенка, при выписке из родильного дома, по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей передала его жительнице Махачкалы", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по пунктам "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, несовершеннолетнего, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

https://ria.ru/20250414/deti-2011160970.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан