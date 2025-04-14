Николаев: музейный комплекс с современными технологиями появится в Чувашии
В Чувашии создадут музейный комплекс с современными технологиями
Девушка смотрит в телескоп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Музей космонавтики отреставрируют в чувашском селе Шоршелы, там создадут планетарий и обсерваторию, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В Чувашии торжественно отметили День космонавтики 12 апреля. Традиционно мероприятие началось с возложения цветов к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина. В церемонии принял участие глава республики Олег Николаев, который поздравил всех с этой датой. Он подчеркнул, что Чувашия не только является родиной космонавта №3 Андрияна Николаева, но и активно участвует в развитии космонавтики в России.
Основные праздничные мероприятия прошли в мемориальном комплексе в селе Шоршелы — на родине дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева. В музее космонавтики мемориального комплекса летчика собрались отряды юных космонавтов, кадеты, делегации трудовых коллективов, гости и посетители музея.
"В этом году благодаря поддержке президента России Владимира Путина мы запускаем долгожданную реконструкцию здания музея космонавтики. Владимир Владимирович безоговорочно поддержал озвученную мною идею. Это будет не просто музей, а музейно-образовательный комплекс с современными технологиями. Уверен, что здесь каждому будет интересно, особенно детям, увлекающимся космосом и связанными с ними науками", - подчеркнул Николаев.
К концу 2027 года на этом месте появится современный планетарий, астрономическая обсерватория, помещения будут оснащены современными стандартами. Будет открыта столовая, просторные уютные залы, которые одновременно смогут принять большие туристические группы. Также будет создана лаборатория, где, по согласованию с Роскосмосом, будут собираться спутники. Прошедшие надлежащий контроль будут запускаться в космос для исследований.
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