https://ria.ru/20250414/chuvashija-2011089589.html

Николаев: музейный комплекс с современными технологиями появится в Чувашии

Николаев: музейный комплекс с современными технологиями появится в Чувашии - РИА Новости, 14.04.2025

Николаев: музейный комплекс с современными технологиями появится в Чувашии

Музей космонавтики отреставрируют в чувашском селе Шоршелы, там создадут планетарий и обсерваторию, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:57:00+03:00

2025-04-14T09:57:00+03:00

2025-04-14T10:03:00+03:00

россия

андриян николаев

юрий гагарин (космонавт)

олег николаев (политик)

роскосмос

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Музей космонавтики отреставрируют в чувашском селе Шоршелы, там создадут планетарий и обсерваторию, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В Чувашии торжественно отметили День космонавтики 12 апреля. Традиционно мероприятие началось с возложения цветов к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина. В церемонии принял участие глава республики Олег Николаев, который поздравил всех с этой датой. Он подчеркнул, что Чувашия не только является родиной космонавта №3 Андрияна Николаева, но и активно участвует в развитии космонавтики в России. Основные праздничные мероприятия прошли в мемориальном комплексе в селе Шоршелы — на родине дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева. В музее космонавтики мемориального комплекса летчика собрались отряды юных космонавтов, кадеты, делегации трудовых коллективов, гости и посетители музея. "В этом году благодаря поддержке президента России Владимира Путина мы запускаем долгожданную реконструкцию здания музея космонавтики. Владимир Владимирович безоговорочно поддержал озвученную мною идею. Это будет не просто музей, а музейно-образовательный комплекс с современными технологиями. Уверен, что здесь каждому будет интересно, особенно детям, увлекающимся космосом и связанными с ними науками", - подчеркнул Николаев. К концу 2027 года на этом месте появится современный планетарий, астрономическая обсерватория, помещения будут оснащены современными стандартами. Будет открыта столовая, просторные уютные залы, которые одновременно смогут принять большие туристические группы. Также будет создана лаборатория, где, по согласованию с Роскосмосом, будут собираться спутники. Прошедшие надлежащий контроль будут запускаться в космос для исследований.

https://ria.ru/20250413/kosmonavtika-2004508312.html

https://ria.ru/20241204/lobachevskiy-1987292581.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, андриян николаев, юрий гагарин (космонавт), олег николаев (политик), роскосмос, чувашская республика (чувашия)