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Николаев: музейный комплекс с современными технологиями появится в Чувашии - РИА Новости, 14.04.2025
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09:57 14.04.2025 (обновлено: 10:03 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/chuvashija-2011089589.html
Николаев: музейный комплекс с современными технологиями появится в Чувашии
Николаев: музейный комплекс с современными технологиями появится в Чувашии - РИА Новости, 14.04.2025
Николаев: музейный комплекс с современными технологиями появится в Чувашии
Музей космонавтики отреставрируют в чувашском селе Шоршелы, там создадут планетарий и обсерваторию, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:57:00+03:00
2025-04-14T10:03:00+03:00
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андриян николаев
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олег николаев (политик)
роскосмос
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Музей космонавтики отреставрируют в чувашском селе Шоршелы, там создадут планетарий и обсерваторию, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В Чувашии торжественно отметили День космонавтики 12 апреля. Традиционно мероприятие началось с возложения цветов к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина. В церемонии принял участие глава республики Олег Николаев, который поздравил всех с этой датой. Он подчеркнул, что Чувашия не только является родиной космонавта №3 Андрияна Николаева, но и активно участвует в развитии космонавтики в России. Основные праздничные мероприятия прошли в мемориальном комплексе в селе Шоршелы — на родине дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева. В музее космонавтики мемориального комплекса летчика собрались отряды юных космонавтов, кадеты, делегации трудовых коллективов, гости и посетители музея. "В этом году благодаря поддержке президента России Владимира Путина мы запускаем долгожданную реконструкцию здания музея космонавтики. Владимир Владимирович безоговорочно поддержал озвученную мною идею. Это будет не просто музей, а музейно-образовательный комплекс с современными технологиями. Уверен, что здесь каждому будет интересно, особенно детям, увлекающимся космосом и связанными с ними науками", - подчеркнул Николаев. К концу 2027 года на этом месте появится современный планетарий, астрономическая обсерватория, помещения будут оснащены современными стандартами. Будет открыта столовая, просторные уютные залы, которые одновременно смогут принять большие туристические группы. Также будет создана лаборатория, где, по согласованию с Роскосмосом, будут собираться спутники. Прошедшие надлежащий контроль будут запускаться в космос для исследований.
https://ria.ru/20250413/kosmonavtika-2004508312.html
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россия, андриян николаев, юрий гагарин (космонавт), олег николаев (политик), роскосмос, чувашская республика (чувашия)
Россия, Андриян Николаев, Юрий Гагарин (космонавт), Олег Николаев (политик), Роскосмос, Чувашская Республика (Чувашия)
Николаев: музейный комплекс с современными технологиями появится в Чувашии

В Чувашии создадут музейный комплекс с современными технологиями

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушка смотрит в телескоп
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Музей космонавтики отреставрируют в чувашском селе Шоршелы, там создадут планетарий и обсерваторию, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В Чувашии торжественно отметили День космонавтики 12 апреля. Традиционно мероприятие началось с возложения цветов к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина. В церемонии принял участие глава республики Олег Николаев, который поздравил всех с этой датой. Он подчеркнул, что Чувашия не только является родиной космонавта №3 Андрияна Николаева, но и активно участвует в развитии космонавтики в России.
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День космонавтики: дата праздника в 2025 году, история освоения космоса
Вчера, 10:24
Основные праздничные мероприятия прошли в мемориальном комплексе в селе Шоршелы — на родине дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева. В музее космонавтики мемориального комплекса летчика собрались отряды юных космонавтов, кадеты, делегации трудовых коллективов, гости и посетители музея.
"В этом году благодаря поддержке президента России Владимира Путина мы запускаем долгожданную реконструкцию здания музея космонавтики. Владимир Владимирович безоговорочно поддержал озвученную мною идею. Это будет не просто музей, а музейно-образовательный комплекс с современными технологиями. Уверен, что здесь каждому будет интересно, особенно детям, увлекающимся космосом и связанными с ними науками", - подчеркнул Николаев.
К концу 2027 года на этом месте появится современный планетарий, астрономическая обсерватория, помещения будут оснащены современными стандартами. Будет открыта столовая, просторные уютные залы, которые одновременно смогут принять большие туристические группы. Также будет создана лаборатория, где, по согласованию с Роскосмосом, будут собираться спутники. Прошедшие надлежащий контроль будут запускаться в космос для исследований.
Николай Лобачевский - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Глава Чувашии открыл обновленный дом-музей математика Николая Лобачевского
4 декабря 2024, 12:39
 
РоссияАндриян НиколаевЮрий Гагарин (космонавт)Олег Николаев (политик)РоскосмосЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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