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В Бурятии двум детям, которых угостили неизвестные, стало плохо - РИА Новости, 14.04.2025
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09:21 14.04.2025 (обновлено: 11:46 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/burjatija-2011085197.html
В Бурятии двум детям, которых угостили неизвестные, стало плохо
В Бурятии двум детям, которых угостили неизвестные, стало плохо - РИА Новости, 14.04.2025
В Бурятии двум детям, которых угостили неизвестные, стало плохо
Двоим детям в Мухоршибирском районе Бурятии стало плохо после того, как их угостили неизвестные, полиция их разыскивает, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:21:00+03:00
2025-04-14T11:46:00+03:00
происшествия
мухоршибирский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УЛАН-УДЭ, 14 апр - РИА Новости. Двоим детям в Мухоршибирском районе Бурятии стало плохо после того, как их угостили неизвестные, полиция их разыскивает, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Сегодня в Мухоршибирский отдел полиции поступило сообщение, что после угощения неизвестными детей двое ребят почувствовали себя плохо. Данную информацию родителям сообщили 8-летние дети... Сейчас дети направлены в медицинское учреждение для забора анализов и обследования", - рассказали агентству в пресс-службе. В главке отметили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.Прокуратура начала проверку по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних."В настоящее время проводится судебно-химическое исследование изъятой жевательной резинки. Обстоятельства устанавливаются", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
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мухоршибирский район
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происшествия, мухоршибирский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Мухоршибирский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Бурятии двум детям, которых угостили неизвестные, стало плохо

Двоим детям в Бурятии стало плохо после того, как их угостили неизвестные

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УЛАН-УДЭ, 14 апр - РИА Новости. Двоим детям в Мухоршибирском районе Бурятии стало плохо после того, как их угостили неизвестные, полиция их разыскивает, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
"Сегодня в Мухоршибирский отдел полиции поступило сообщение, что после угощения неизвестными детей двое ребят почувствовали себя плохо. Данную информацию родителям сообщили 8-летние дети... Сейчас дети направлены в медицинское учреждение для забора анализов и обследования", - рассказали агентству в пресс-службе.
В главке отметили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
Прокуратура начала проверку по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних.
"В настоящее время проводится судебно-химическое исследование изъятой жевательной резинки. Обстоятельства устанавливаются", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
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ПроисшествияМухоршибирский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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