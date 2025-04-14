https://ria.ru/20250414/burjatija-2011085197.html

В Бурятии двум детям, которых угостили неизвестные, стало плохо

В Бурятии двум детям, которых угостили неизвестные, стало плохо - РИА Новости, 14.04.2025

В Бурятии двум детям, которых угостили неизвестные, стало плохо

Двоим детям в Мухоршибирском районе Бурятии стало плохо после того, как их угостили неизвестные, полиция их разыскивает, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:21:00+03:00

2025-04-14T09:21:00+03:00

2025-04-14T11:46:00+03:00

происшествия

мухоршибирский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УЛАН-УДЭ, 14 апр - РИА Новости. Двоим детям в Мухоршибирском районе Бурятии стало плохо после того, как их угостили неизвестные, полиция их разыскивает, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Сегодня в Мухоршибирский отдел полиции поступило сообщение, что после угощения неизвестными детей двое ребят почувствовали себя плохо. Данную информацию родителям сообщили 8-летние дети... Сейчас дети направлены в медицинское учреждение для забора анализов и обследования", - рассказали агентству в пресс-службе. В главке отметили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.Прокуратура начала проверку по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних."В настоящее время проводится судебно-химическое исследование изъятой жевательной резинки. Обстоятельства устанавливаются", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20241029/vladivostok-1980653644.html

мухоршибирский район

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происшествия, мухоршибирский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)