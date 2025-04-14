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Гуцул пришла в кишиневский суд с электронным браслетом

Гуцул пришла в кишиневский суд с электронным браслетом - РИА Новости, 14.04.2025

Гуцул пришла в кишиневский суд с электронным браслетом

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:32:00+03:00

2025-04-14T15:32:00+03:00

2025-04-14T16:13:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 апр - Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник продолжается судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещённой в стране партии "Шор". Ранее другой районный суд уже назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году. У здания суда собрались сторонники Гуцул и оппозиционного блока "Победа". Манифестанты скандируют лозунги "Свободу Евгении Гуцул" и "Руки прочь от Гагаузии". Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение. Ранее в комментарии РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии.️

https://ria.ru/20250414/advokat-2011118005.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011109761.html

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