Гуцул пришла в кишиневский суд с электронным браслетом
Глава Гагаузии Гуцул пришла в суд в Кишиневе с браслетом слежения на ноге
© Sputnik МолдоваГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге
© Sputnik Молдова
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге
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КИШИНЕВ, 14 апр - Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник продолжается судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещённой в стране партии "Шор". Ранее другой районный суд уже назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
У здания суда собрались сторонники Гуцул и оппозиционного блока "Победа". Манифестанты скандируют лозунги "Свободу Евгении Гуцул" и "Руки прочь от Гагаузии".
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение. Ранее в комментарии РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии.️
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