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Гуцул пришла в кишиневский суд с электронным браслетом - РИА Новости, 14.04.2025
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15:32 14.04.2025 (обновлено: 16:13 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/braslet-2011172239.html
Гуцул пришла в кишиневский суд с электронным браслетом
Гуцул пришла в кишиневский суд с электронным браслетом - РИА Новости, 14.04.2025
Гуцул пришла в кишиневский суд с электронным браслетом
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:32:00+03:00
2025-04-14T16:13:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
молдавия
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КИШИНЕВ, 14 апр - Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник продолжается судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещённой в стране партии "Шор". Ранее другой районный суд уже назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году. У здания суда собрались сторонники Гуцул и оппозиционного блока "Победа". Манифестанты скандируют лозунги "Свободу Евгении Гуцул" и "Руки прочь от Гагаузии". Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение. Ранее в комментарии РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии.️
https://ria.ru/20250414/advokat-2011118005.html
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011109761.html
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в мире, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, молдавия
В мире, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Молдавия
Гуцул пришла в кишиневский суд с электронным браслетом

Глава Гагаузии Гуцул пришла в суд в Кишиневе с браслетом слежения на ноге

© Sputnik МолдоваГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Sputnik Молдова
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге
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КИШИНЕВ, 14 апр - Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник продолжается судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещённой в стране партии "Шор". Ранее другой районный суд уже назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Вчера, 11:57
У здания суда собрались сторонники Гуцул и оппозиционного блока "Победа". Манифестанты скандируют лозунги "Свободу Евгении Гуцул" и "Руки прочь от Гагаузии".
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение. Ранее в комментарии РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии.️
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ
Вчера, 11:23
 
В миреГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулМолдавия
 
 
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