https://ria.ru/20250414/bpla-2011252396.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.04.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T21:43:00+03:00

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2025-04-14T21:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА была объявлена в понедельник в 21.28 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250414/vsu-2011251087.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины