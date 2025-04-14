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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.04.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:43:00+03:00
2025-04-14T21:43:00+03:00
2025-04-14T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА была объявлена в понедельник в 21.28 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе