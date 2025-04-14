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Пушков прокомментировал бойкот ЕС энергоносителей из России - РИА Новости, 14.04.2025
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15:37 14.04.2025 (обновлено: 16:02 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/boykot-2011173509.html
Пушков прокомментировал бойкот ЕС энергоносителей из России
Пушков прокомментировал бойкот ЕС энергоносителей из России - РИА Новости, 14.04.2025
Пушков прокомментировал бойкот ЕС энергоносителей из России
Бойкот стран Европы энергоносителей из России давно себя исчерпал с экономической точки зрения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:37:00+03:00
2025-04-14T16:02:00+03:00
россия
европа
германия
алексей пушков
ангела меркель
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совет федерации рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бойкот стран Европы энергоносителей из России давно себя исчерпал с экономической точки зрения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "С точки зрения экономической логики европейский бойкот энерогоносителей из России давно исчерпал себя. Он уже привел к "нулевому росту" в Германии, закрытию ряда предприятий и огромным финансовым потерям для Европы. Этот бойкот держится только на идейном фанатизме руководителей Европы и на их безрассудной политике, которая, как в свое время время заявила Ангела Меркель, "важнее экономики", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор также добавил, что конфликт с Россией становится "анахронизмом, который дорого обходится Европе". "Постепенно меняются настроения и в Европе - во всяком случае, за пределами кабинетов "крестоносцев" типа (главы ЕК Урсулы) фон дер Ляйен, Маркона или (лидера ХДС/ХСС, вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха) Мерца. Хотя ситуация остается шаткой, Трамп, похоже, все же намерен сойти с поезда конфронтации с Москвой. Не случайно ведущие предприниматели Европы начали вести разговоры о возвращении поставок российского трубопроводного газа", - констатировал политик. В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20250414/pushkov-2011114864.html
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россия, европа, германия, алексей пушков, ангела меркель, владимир путин, совет федерации рф, еврокомиссия, хдс/хсс, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Германия, Алексей Пушков, Ангела Меркель, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия, ХДС/ХСС, Евросоюз, В мире
Пушков прокомментировал бойкот ЕС энергоносителей из России

Пушков: европейский бойкот энергоносителей из России давно себя исчерпал

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бойкот стран Европы энергоносителей из России давно себя исчерпал с экономической точки зрения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"С точки зрения экономической логики европейский бойкот энерогоносителей из России давно исчерпал себя. Он уже привел к "нулевому росту" в Германии, закрытию ряда предприятий и огромным финансовым потерям для Европы. Этот бойкот держится только на идейном фанатизме руководителей Европы и на их безрассудной политике, которая, как в свое время время заявила Ангела Меркель, "важнее экономики", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
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Сенатор также добавил, что конфликт с Россией становится "анахронизмом, который дорого обходится Европе".
"Постепенно меняются настроения и в Европе - во всяком случае, за пределами кабинетов "крестоносцев" типа (главы ЕК Урсулы) фон дер Ляйен, Маркона или (лидера ХДС/ХСС, вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха) Мерца. Хотя ситуация остается шаткой, Трамп, похоже, все же намерен сойти с поезда конфронтации с Москвой. Не случайно ведущие предприниматели Европы начали вести разговоры о возвращении поставок российского трубопроводного газа", - констатировал политик.
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В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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