Пушков прокомментировал бойкот ЕС энергоносителей из России
Пушков: европейский бойкот энергоносителей из России давно себя исчерпал
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бойкот стран Европы энергоносителей из России давно себя исчерпал с экономической точки зрения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"С точки зрения экономической логики европейский бойкот энерогоносителей из России давно исчерпал себя. Он уже привел к "нулевому росту" в Германии, закрытию ряда предприятий и огромным финансовым потерям для Европы. Этот бойкот держится только на идейном фанатизме руководителей Европы и на их безрассудной политике, которая, как в свое время время заявила Ангела Меркель, "важнее экономики", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор также добавил, что конфликт с Россией становится "анахронизмом, который дорого обходится Европе".
"Постепенно меняются настроения и в Европе - во всяком случае, за пределами кабинетов "крестоносцев" типа (главы ЕК Урсулы) фон дер Ляйен, Маркона или (лидера ХДС/ХСС, вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха) Мерца. Хотя ситуация остается шаткой, Трамп, похоже, все же намерен сойти с поезда конфронтации с Москвой. Не случайно ведущие предприниматели Европы начали вести разговоры о возвращении поставок российского трубопроводного газа", - констатировал политик.
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В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
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