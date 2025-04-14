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Болсонару успешно перенес операцию на кишечнике - РИА Новости, 14.04.2025
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04:46 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/bolsonaru-2011070178.html
Болсонару успешно перенес операцию на кишечнике
Болсонару успешно перенес операцию на кишечнике - РИА Новости, 14.04.2025
Болсонару успешно перенес операцию на кишечнике
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару успешно перенес 12-часовую операцию по устранению кишечной непроходимости, сообщила его супруга Мишель Болсонару. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T04:46:00+03:00
2025-04-14T04:46:00+03:00
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МЕХИКО, 14 апр – РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару успешно перенес 12-часовую операцию по устранению кишечной непроходимости, сообщила его супруга Мишель Болсонару. "Экс-президент был прооперирован по поводу обширного спаечного процесса и реконструкции брюшной стенки. Операция прошла без осложнений и без необходимости переливания крови", - говорится в официальном медицинском бюллетене, опубликованном супругой политика на ее странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Согласно медицинскому заключению, у 68-летнего Болсонару была диагностирована кишечная непроходимость, вызванная заворотом тонкого кишечника. В ходе сложного хирургического вмешательства врачи устранили спайки и восстановили нормальную анатомию брюшной полости. В настоящее время Болсонару находится в отделении интенсивной терапии. По данным медиков, его состояние стабильное, болевой синдром отсутствует. Бывшему главе государства оказывается полный комплекс интенсивной терапии, включая нутритивную поддержку и профилактику инфекционных осложнений. Проблемы со здоровьем Болсонару испытывает после покушения в 2018 году. Тогда он получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару перенес несколько операций. Ранее судьи первой палаты верховного суда Бразилии проголосовали за привлечение Болсонару в качестве обвиняемого по делу о попытке государственного переворота в 2022 году. Среди других ответчиков по этому делу помимо экс-президента - бывший директор разведки ABIN Александр Рамагем, бывший командующий ВМС Альмир Гарнье, экс-министр юстиции Андерсон Торрес, глава комитета по вопросам институциональной безопасности администрации президента Аугусто Элено, бывший помощник президента Мауро Сид, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра и руководитель администрации президента Брага Нетто. По данным прокуратуры, эти лица составляют "решающее ядро" попытки госпереворота.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250328/brazilija-2008058180.html
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в мире, бразилия, россия, минас-жерайс, жаир болсонару, facebook
В мире, Бразилия, Россия, Минас-Жерайс, Жаир Болсонару, Facebook
Болсонару успешно перенес операцию на кишечнике

Экс-президент Бразилии Болсонару успешно перенес операцию на кишечнике

© AP Photo / Alex BrandonЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Жаир Болсонару. Архивное фото
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МЕХИКО, 14 апр – РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару успешно перенес 12-часовую операцию по устранению кишечной непроходимости, сообщила его супруга Мишель Болсонару.
"Экс-президент был прооперирован по поводу обширного спаечного процесса и реконструкции брюшной стенки. Операция прошла без осложнений и без необходимости переливания крови", - говорится в официальном медицинском бюллетене, опубликованном супругой политика на ее странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Бразилии закрыли дело против Болсонару
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Согласно медицинскому заключению, у 68-летнего Болсонару была диагностирована кишечная непроходимость, вызванная заворотом тонкого кишечника. В ходе сложного хирургического вмешательства врачи устранили спайки и восстановили нормальную анатомию брюшной полости.
В настоящее время Болсонару находится в отделении интенсивной терапии. По данным медиков, его состояние стабильное, болевой синдром отсутствует. Бывшему главе государства оказывается полный комплекс интенсивной терапии, включая нутритивную поддержку и профилактику инфекционных осложнений.
Проблемы со здоровьем Болсонару испытывает после покушения в 2018 году. Тогда он получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару перенес несколько операций.
Ранее судьи первой палаты верховного суда Бразилии проголосовали за привлечение Болсонару в качестве обвиняемого по делу о попытке государственного переворота в 2022 году. Среди других ответчиков по этому делу помимо экс-президента - бывший директор разведки ABIN Александр Рамагем, бывший командующий ВМС Альмир Гарнье, экс-министр юстиции Андерсон Торрес, глава комитета по вопросам институциональной безопасности администрации президента Аугусто Элено, бывший помощник президента Мауро Сид, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра и руководитель администрации президента Брага Нетто. По данным прокуратуры, эти лица составляют "решающее ядро" попытки госпереворота.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Бразилии закрыли дело против Болсонару
28 марта, 22:53
 
В миреБразилияРоссияМинас-ЖерайсЖаир БолсонаруFacebook
 
 
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