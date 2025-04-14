https://ria.ru/20250414/besporyadki-2011128390.html

Четыре участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили тюремный срок

Четыре участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили тюремный срок - РИА Новости, 14.04.2025

Четыре участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили тюремный срок

Суд в Ставропольском крае приговорил еще четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году к восьми годам колонии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:40:00+03:00

2025-04-14T12:40:00+03:00

2025-04-14T12:40:00+03:00

происшествия

махачкала

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израиль

генеральная прокуратура рф

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ПЯТИГОРСК, 14 апр – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил еще четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году к восьми годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. "Минераловодский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей Республики Дагестан. Суд… назначил каждому из подсудимых наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении. По данным ведомства, подсудимые были признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также в оказании вооруженного сопротивления представителю власти, неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Как было установлено в суде, 29 октября 2023 года Асадулл Абдуразизов, Заур Касумов, Ахмед Нурмагомедов и Магомед Магомедов в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. В конце августа 2024 года Армавирский городской суд назначил от шести лет четырех месяцев до девяти лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Еще семеро фигурантов 11 ноября были осуждены на Ставрополье на восемь-девять лет колонии общего режима. Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступило 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, были нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20250329/arest-2008188710.html

https://ria.ru/20250315/ssha-2005222730.html

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происшествия, махачкала, ставропольский край, израиль, генеральная прокуратура рф