https://ria.ru/20250414/avtogorodok-2011218607.html

Автогородок обустроят в детском парке Данилова Ярославской области

Автогородок обустроят в детском парке Данилова Ярославской области - РИА Новости, 14.04.2025

Автогородок обустроят в детском парке Данилова Ярославской области

Автогородок обустроят в этом году в детском парке города Данилова Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:50:00+03:00

2025-04-14T18:50:00+03:00

2025-04-14T18:53:00+03:00

ярославская область

данилов

михаил евраев

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Автогородок обустроят в этом году в детском парке города Данилова Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, жители Данилова поддержали развитие детского парка, приняв участие во Всероссийском голосовании за благоустройство общественных территорий прошлой весной. Работы проведут по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", который с 1 января входит в новый национальный проект "Инфраструктура для жизни". "Продолжим развитие детского парка в Данилове. В этом году здесь появятся сцена, дополнительное освещение и детский автогородок со светофорами, разметкой и пешеходными переходами. Часть оборудования для него уже закупили", – цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области. По словам губернатора, правительство области всегда поддерживает инициативы жителей региона, которые стремятся к созданию комфортной среды для жизни. "Всего по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в этом году планируем благоустроить 27 территорий в каждом округе", - отметил Евраев. Как сообщил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, благоустройство даниловского детского парка ведется с 2022 года. На территории сделали спортивную зону с уличными тренажерами и травмобезопасным покрытием. Пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой, деревянное ограждение заменили на новое металлическое. Два года назад в парке открыли специальную трассу для экстремальных видов спорта. Также установили лавочки, сделали уличное освещение, а навесные линии электропередачи заменили на подземные. В прошлом году в парке обустроили игровую площадку.

https://ria.ru/20250410/yaroslavl-2010581683.html

https://ria.ru/20250409/evraev-2010347504.html

данилов

ярославская область

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данилов, михаил евраев, ярославская область