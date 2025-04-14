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Автогородок обустроят в детском парке Данилова Ярославской области - РИА Новости, 14.04.2025
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Ярославская область
 
18:50 14.04.2025 (обновлено: 18:53 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/avtogorodok-2011218607.html
Автогородок обустроят в детском парке Данилова Ярославской области
Автогородок обустроят в детском парке Данилова Ярославской области - РИА Новости, 14.04.2025
Автогородок обустроят в детском парке Данилова Ярославской области
Автогородок обустроят в этом году в детском парке города Данилова Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:50:00+03:00
2025-04-14T18:53:00+03:00
ярославская область
данилов
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Автогородок обустроят в этом году в детском парке города Данилова Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, жители Данилова поддержали развитие детского парка, приняв участие во Всероссийском голосовании за благоустройство общественных территорий прошлой весной. Работы проведут по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", который с 1 января входит в новый национальный проект "Инфраструктура для жизни". "Продолжим развитие детского парка в Данилове. В этом году здесь появятся сцена, дополнительное освещение и детский автогородок со светофорами, разметкой и пешеходными переходами. Часть оборудования для него уже закупили", – цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области. По словам губернатора, правительство области всегда поддерживает инициативы жителей региона, которые стремятся к созданию комфортной среды для жизни. "Всего по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в этом году планируем благоустроить 27 территорий в каждом округе", - отметил Евраев. Как сообщил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, благоустройство даниловского детского парка ведется с 2022 года. На территории сделали спортивную зону с уличными тренажерами и травмобезопасным покрытием. Пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой, деревянное ограждение заменили на новое металлическое. Два года назад в парке открыли специальную трассу для экстремальных видов спорта. Также установили лавочки, сделали уличное освещение, а навесные линии электропередачи заменили на подземные. В прошлом году в парке обустроили игровую площадку.
https://ria.ru/20250410/yaroslavl-2010581683.html
https://ria.ru/20250409/evraev-2010347504.html
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данилов, михаил евраев, ярославская область
Ярославская область, Данилов, Михаил Евраев, Ярославская область
Автогородок обустроят в детском парке Данилова Ярославской области

В детском парке города Данилова Ярославской области будет обустроен Автогородок

© Фото : Сайт правительства Ярославской областиВизуализация проекта развития благоустройства детского парка
Визуализация проекта развития благоустройства детского парка - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Сайт правительства Ярославской области
Визуализация проекта развития благоустройства детского парка
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Автогородок обустроят в этом году в детском парке города Данилова Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства региона, жители Данилова поддержали развитие детского парка, приняв участие во Всероссийском голосовании за благоустройство общественных территорий прошлой весной. Работы проведут по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", который с 1 января входит в новый национальный проект "Инфраструктура для жизни".
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"Продолжим развитие детского парка в Данилове. В этом году здесь появятся сцена, дополнительное освещение и детский автогородок со светофорами, разметкой и пешеходными переходами. Часть оборудования для него уже закупили", – цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области.
По словам губернатора, правительство области всегда поддерживает инициативы жителей региона, которые стремятся к созданию комфортной среды для жизни.
"Всего по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в этом году планируем благоустроить 27 территорий в каждом округе", - отметил Евраев.
Как сообщил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, благоустройство даниловского детского парка ведется с 2022 года. На территории сделали спортивную зону с уличными тренажерами и травмобезопасным покрытием. Пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой, деревянное ограждение заменили на новое металлическое. Два года назад в парке открыли специальную трассу для экстремальных видов спорта. Также установили лавочки, сделали уличное освещение, а навесные линии электропередачи заменили на подземные. В прошлом году в парке обустроили игровую площадку.
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