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В Ставрополе мужчина совершил непристойные действия перед ребенком

В Ставрополе мужчина совершил непристойные действия перед ребенком - РИА Новости, 14.04.2025

В Ставрополе мужчина совершил непристойные действия перед ребенком

Мужчина совершил действия сексуального характера перед ребенком в одном из автобусов Ставрополя, 22-летний гражданин задержан, ход расследования дела... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T21:01:00+03:00

2025-04-14T21:01:00+03:00

2025-04-14T21:01:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 14 апр – РИА Новости. Мужчина совершил действия сексуального характера перед ребенком в одном из автобусов Ставрополя, 22-летний гражданин задержан, ход расследования дела контролирует прокуратура, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. "Установлено, что в апреле текущего года в общественном транспорте краевого центра мужчина совершил непристойные действия в присутствии 11-летней девочки. Двадцатидвухлетний злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре края", – говорится в сообщении. По данным прокуратуры, о случившемся заявила в правоохранительные органы мать девочки после того, как ребенок рассказал обо всем родителям. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что при обыске у фигуранта были найдены многочисленные интимные игрушки. СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Максимальный срок наказания по данной статье предусматривает 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250406/syn-2009654783.html

https://ria.ru/20250404/nasilie-2009285686.html

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происшествия, ставрополь, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)