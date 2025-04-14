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В Смоленской области открыли отель близ промпарка "Феникс" и ОЭЗ "Стабна" - РИА Новости, 14.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:39 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/anokhin-2011243600.html
В Смоленской области открыли отель близ промпарка "Феникс" и ОЭЗ "Стабна"
В Смоленской области открыли отель близ промпарка "Феникс" и ОЭЗ "Стабна" - РИА Новости, 14.04.2025
В Смоленской области открыли отель близ промпарка "Феникс" и ОЭЗ "Стабна"
Новая гостиница открылась в Смоленской области вблизи индустриального парка "Феникс" и особой экономической зоны "Стабна", сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:39:00+03:00
2025-04-14T20:39:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
отели
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Новая гостиница открылась в Смоленской области вблизи индустриального парка "Феникс" и особой экономической зоны "Стабна", сообщил губернатор региона Василий Анохин. Гостиница рассчитана на прием работников, регулярно приезжающих в командировки из других регионов по приглашению компаний-резидентов. В ней почти 50 номеров, созданы условия для комфортного пребывания гостей, в том числе маломобильных посетителей. "Отель удобно расположен недалеко от предприятий особой экономической зоны и индустриального парка, также рядом проходит дорога в Смоленск через село Печерск. Гостиница доступна и для автотуристов, так как находится на 385-м километре трассы М-1", - отметил Анохин в своем телеграм-канале. Соглашение о реализации проекта было подписано с компанией-инвестором прошлым летом на Петербургском международном экономическом форуме. Договоренности полностью выполнены: гостиницу удалось построить меньше чем за год. . Правительство региона готово оказывать поддержку в создании аналогичных объектов туристической инфраструктуры, резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20250414/anokhin-2011197473.html
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смоленская область, василий анохин, отели
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Отели
В Смоленской области открыли отель близ промпарка "Феникс" и ОЭЗ "Стабна"

Губернатор Анохин: В Смоленской области открыт новый бизнес-отель

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Новая гостиница открылась в Смоленской области вблизи индустриального парка "Феникс" и особой экономической зоны "Стабна", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Гостиница рассчитана на прием работников, регулярно приезжающих в командировки из других регионов по приглашению компаний-резидентов. В ней почти 50 номеров, созданы условия для комфортного пребывания гостей, в том числе маломобильных посетителей.
"Отель удобно расположен недалеко от предприятий особой экономической зоны и индустриального парка, также рядом проходит дорога в Смоленск через село Печерск. Гостиница доступна и для автотуристов, так как находится на 385-м километре трассы М-1", - отметил Анохин в своем телеграм-канале.
Соглашение о реализации проекта было подписано с компанией-инвестором прошлым летом на Петербургском международном экономическом форуме. Договоренности полностью выполнены: гостиницу удалось построить меньше чем за год. . Правительство региона готово оказывать поддержку в создании аналогичных объектов туристической инфраструктуры, резюмировал губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинОтели
 
 
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