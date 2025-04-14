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Анохин: началось резервное тестирование на смоленскую кадровую программу
Анохин: началось резервное тестирование на смоленскую кадровую программу - РИА Новости, 14.04.2025
Анохин: началось резервное тестирование на смоленскую кадровую программу
Резервные дни для тестирования подавших заявку на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" стартовали в понедельник, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:23:00+03:00
2025-04-14T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Резервные дни для тестирования подавших заявку на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" стартовали в понедельник, сообщил губернатор Василий Анохин. "До 17 апреля пройти испытание могут те, кто заполнил анкету, написал эссе, но не успел написать тест вовремя. Резервные дни определены для участников и ветеранов СВО, которые во время тестирования находились в зоне боевых действий или же у них были проблемы со связью", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она стала продолжением федерального проекта "Время героев", подчеркнул глава региона. "Для нас важно поддержать наших защитников. Уверен, на гражданской службе они реализуют много успешных проектов, направленных на развитие нашего региона", – заявил Анохин.
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россия, василий анохин, смоленская область, сво
Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Смоленская область, СВО
Анохин: началось резервное тестирование на смоленскую кадровую программу
Анохин: стартовало резервное тестирование на "Герои СВОего времени. Смоленск"
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Резервные дни для тестирования подавших заявку на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" стартовали в понедельник, сообщил губернатор Василий Анохин.
"До 17 апреля пройти испытание могут те, кто заполнил анкету, написал эссе, но не успел написать тест вовремя. Резервные дни определены для участников и ветеранов СВО, которые во время тестирования находились в зоне боевых действий или же у них были проблемы со связью", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она стала продолжением федерального проекта "Время героев", подчеркнул глава региона.
"Для нас важно поддержать наших защитников. Уверен, на гражданской службе они реализуют много успешных проектов, направленных на развитие нашего региона", – заявил Анохин.