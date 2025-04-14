https://ria.ru/20250414/advokat-2011118005.html
Адвокат рассказала о введенных судом ограничениях в отношении Гуцул
Адвокат рассказала о введенных судом ограничениях в отношении Гуцул - РИА Новости, 14.04.2025
Адвокат рассказала о введенных судом ограничениях в отношении Гуцул
Ограничения, установленные судом в отношении главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул, существенно затрудняют выполнение ею руководящих... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:57:00+03:00
2025-04-14T11:57:00+03:00
2025-04-14T12:14:00+03:00
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КИШИНЕВ, 14 апр – Новости. Ограничения, установленные судом в отношении главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул, существенно затрудняют выполнение ею руководящих функций, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. "Введенные судом ограничения на общение, передачу и получение сообщений, а также другие меры делают невозможным полноценное исполнение Гуцул обязанностей главы Гагаузии", — сказала Байрам. Адвокат отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии. "В случае если решение о домашнем аресте останется в силе, нам придется обратиться в суд первой инстанции для уточнения наложенных ограничений", — добавила Байрам. Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011109761.html
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РИА Новости
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Адвокат рассказала о введенных судом ограничениях в отношении Гуцул
Адвокат Байрам: ограничения в отношении главы Гагаузии Гуцул мешают ее работе