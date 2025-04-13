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В МИД отреагировали на награждение журналистки, проникшей в Курскую область - РИА Новости, 13.04.2025
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14:05 13.04.2025 (обновлено: 16:23 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/zhurnalistka-2010995056.html
В МИД отреагировали на награждение журналистки, проникшей в Курскую область
В МИД отреагировали на награждение журналистки, проникшей в Курскую область - РИА Новости, 13.04.2025
В МИД отреагировали на награждение журналистки, проникшей в Курскую область
Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала награждение итальянской журналистки Стефании Баттистини премией Одоардо... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T14:05:00+03:00
2025-04-13T16:23:00+03:00
курская область
италия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала награждение итальянской журналистки Стефании Баттистини премией Одоардо Фокерини "За свободу прессы 2025" за ее материалы с Украины и из Курской области.&quot;Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное, как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами&quot;, — написала она.Как отметила официальный представитель МИД, награждение Баттистини прошло в бывшем концлагере в городе Фоссоли, что лишь "добавляет сюрреализма всей ситуации"."Свобода прессы" по-итальянски сегодня — это свобода называть фашистов героями и получать за это премии имени их жертв? Неужели в год 80-летия Великой Победы в Италии так и не найдется с десяток журналистов-антифашистов, которые написали бы о неонацизме на Украине? Неужели премии за свободу слова достанутся только чернорубашечным пропагандистам?" — подчеркнула она.В августе прошлого года ФСБ возбудила уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Баттистини и Симонe Траини о незаконном пересечении госграницы. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Западные репортеры занимались видеосъемками в Судже Курской области, уточняли в ФСБ. Их объявили в розыск.МИД России выразил послу Италии в Москве Чечилии Пиччони решительный протест из-за действий съемочной группы Rai, незаконно проникшей на территорию страны для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. Телерадиокомпанию внесли в перечень СМИ, в отношении которых ввели меры по ограничению вещания и доступа в интернете в России.
https://ria.ru/20250409/zapad-2010283537.html
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курская область, италия, вооруженные силы украины, в мире
Курская область, Италия, Вооруженные силы Украины, В мире
В МИД отреагировали на награждение журналистки, проникшей в Курскую область

Захарова назвала вакханалией награждение проникшей в Курскую область журналистки

© Getty Images / Marco RavagliИтальянская журналистка Стефания Баттистини
Итальянская журналистка Стефания Баттистини - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Getty Images / Marco Ravagli
Итальянская журналистка Стефания Баттистини
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала награждение итальянской журналистки Стефании Баттистини премией Одоардо Фокерини "За свободу прессы 2025" за ее материалы с Украины и из Курской области.
«

"Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное, как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами", — написала она.

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Как отметила официальный представитель МИД, награждение Баттистини прошло в бывшем концлагере в городе Фоссоли, что лишь "добавляет сюрреализма всей ситуации".
"Свобода прессы" по-итальянски сегодня — это свобода называть фашистов героями и получать за это премии имени их жертв? Неужели в год 80-летия Великой Победы в Италии так и не найдется с десяток журналистов-антифашистов, которые написали бы о неонацизме на Украине? Неужели премии за свободу слова достанутся только чернорубашечным пропагандистам?" — подчеркнула она.
В августе прошлого года ФСБ возбудила уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Баттистини и Симонe Траини о незаконном пересечении госграницы. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Западные репортеры занимались видеосъемками в Судже Курской области, уточняли в ФСБ. Их объявили в розыск.
МИД России выразил послу Италии в Москве Чечилии Пиччони решительный протест из-за действий съемочной группы Rai, незаконно проникшей на территорию страны для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. Телерадиокомпанию внесли в перечень СМИ, в отношении которых ввели меры по ограничению вещания и доступа в интернете в России.
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