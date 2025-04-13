https://ria.ru/20250413/zhurnalistka-2010995056.html

В МИД отреагировали на награждение журналистки, проникшей в Курскую область

В МИД отреагировали на награждение журналистки, проникшей в Курскую область - РИА Новости, 13.04.2025

В МИД отреагировали на награждение журналистки, проникшей в Курскую область

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала награждение итальянской журналистки Стефании Баттистини премией Одоардо... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T14:05:00+03:00

2025-04-13T14:05:00+03:00

2025-04-13T16:23:00+03:00

курская область

италия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала награждение итальянской журналистки Стефании Баттистини премией Одоардо Фокерини "За свободу прессы 2025" за ее материалы с Украины и из Курской области."Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное, как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами", — написала она.Как отметила официальный представитель МИД, награждение Баттистини прошло в бывшем концлагере в городе Фоссоли, что лишь "добавляет сюрреализма всей ситуации"."Свобода прессы" по-итальянски сегодня — это свобода называть фашистов героями и получать за это премии имени их жертв? Неужели в год 80-летия Великой Победы в Италии так и не найдется с десяток журналистов-антифашистов, которые написали бы о неонацизме на Украине? Неужели премии за свободу слова достанутся только чернорубашечным пропагандистам?" — подчеркнула она.В августе прошлого года ФСБ возбудила уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Баттистини и Симонe Траини о незаконном пересечении госграницы. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Западные репортеры занимались видеосъемками в Судже Курской области, уточняли в ФСБ. Их объявили в розыск.МИД России выразил послу Италии в Москве Чечилии Пиччони решительный протест из-за действий съемочной группы Rai, незаконно проникшей на территорию страны для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. Телерадиокомпанию внесли в перечень СМИ, в отношении которых ввели меры по ограничению вещания и доступа в интернете в России.

https://ria.ru/20250409/zapad-2010283537.html

https://ria.ru/20250413/rossija-2010991986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, италия, вооруженные силы украины, в мире