https://ria.ru/20250413/zhitel-2010970182.html

В Херсонской области при обстрелах погиб мирный житель

В Херсонской области при обстрелах погиб мирный житель - РИА Новости, 13.04.2025

В Херсонской области при обстрелах погиб мирный житель

Один мирный житель населенного пункта Малая Лепетиха в Херсонской области погиб и один житель города Каховка ранен в результате украинских артиллерийских... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T09:44:00+03:00

2025-04-13T09:44:00+03:00

2025-04-13T09:44:00+03:00

херсонская область

каховка

днепр (город)

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 13 апр - РИА Новости. Один мирный житель населенного пункта Малая Лепетиха в Херсонской области погиб и один житель города Каховка ранен в результате украинских артиллерийских обстрелов, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 36 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Малой Лепетихе погиб мирный житель. В Каховке один человек получил ранение. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали восемь населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.

https://ria.ru/20250412/vsu-2010843760.html

херсонская область

каховка

днепр (город)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

херсонская область , каховка, днепр (город), происшествия