https://ria.ru/20250413/zhitel-2010970182.html
В Херсонской области при обстрелах погиб мирный житель
В Херсонской области при обстрелах погиб мирный житель - РИА Новости, 13.04.2025
В Херсонской области при обстрелах погиб мирный житель
Один мирный житель населенного пункта Малая Лепетиха в Херсонской области погиб и один житель города Каховка ранен в результате украинских артиллерийских... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T09:44:00+03:00
2025-04-13T09:44:00+03:00
2025-04-13T09:44:00+03:00
херсонская область
каховка
днепр (город)
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 13 апр - РИА Новости. Один мирный житель населенного пункта Малая Лепетиха в Херсонской области погиб и один житель города Каховка ранен в результате украинских артиллерийских обстрелов, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 36 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Малой Лепетихе погиб мирный житель. В Каховке один человек получил ранение. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали восемь населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.
https://ria.ru/20250412/vsu-2010843760.html
херсонская область
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каховка, днепр (город), происшествия
Херсонская область , Каховка, Днепр (город), Происшествия
В Херсонской области при обстрелах погиб мирный житель
В Херсонской области при обстрелах погиб мирный житель, еще один пострадал