https://ria.ru/20250413/zemletryasenie-2010962994.html

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T07:09:00+03:00

2025-04-13T07:09:00+03:00

2025-04-13T07:11:00+03:00

в мире

папуа-новая гвинея

порт-морсби

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в воскресенье в 3.48 по времени UTC (в воскресенье в 6.48 мск) на расстоянии более 300 километров к северу от столицы Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби с населением более 380 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 66 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250413/zemletryasenie-2010961262.html

папуа-новая гвинея

порт-морсби

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в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)