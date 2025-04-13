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У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025
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07:09 13.04.2025 (обновлено: 07:11 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/zemletryasenie-2010962994.html
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T07:09:00+03:00
2025-04-13T07:11:00+03:00
в мире
папуа-новая гвинея
порт-морсби
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в воскресенье в 3.48 по времени UTC (в воскресенье в 6.48 мск) на расстоянии более 300 километров к северу от столицы Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби с населением более 380 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 66 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250413/zemletryasenie-2010961262.html
папуа-новая гвинея
порт-морсби
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в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Порт-Морсби, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7

© Fotolia / Byelikova OksanaПапуа — Новая Гвинея
Папуа — Новая Гвинея - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Fotolia / Byelikova Oksana
Папуа — Новая Гвинея. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в воскресенье в 3.48 по времени UTC (в воскресенье в 6.48 мск) на расстоянии более 300 километров к северу от столицы Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби с населением более 380 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 66 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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В миреПапуа-Новая ГвинеяПорт-МорсбиЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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