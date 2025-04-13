https://ria.ru/20250413/zapad-2010984354.html

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 13.04.2025

Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 260... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:14:00+03:00

2025-04-13T12:14:00+03:00

2025-04-13T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка, Боровая, Новая Кругляковка, Новоегоровка Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства. "ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, семь пикапов и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Квертус", а также склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250413/kallas-2010969215.html

харьковская область

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины