https://ria.ru/20250413/zapad-2010984354.html
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 13.04.2025
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 260... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:14:00+03:00
2025-04-13T12:14:00+03:00
2025-04-13T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938894832_0:237:3057:1957_1920x0_80_0_0_77d09273e8b050d6726e434ca8f4c18a.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка, Боровая, Новая Кругляковка, Новоегоровка Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства. "ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, семь пикапов и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Квертус", а также склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250413/kallas-2010969215.html
харьковская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938894832_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_12dc0122ed33069be74995f5aabfad55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции
ВСУ потеряли до 260 военнослужащих в зоне работы группировки "Запад"