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Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/zapad-2010984354.html
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 13.04.2025
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 260... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:14:00+03:00
2025-04-13T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка, Боровая, Новая Кругляковка, Новоегоровка Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства. "ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, семь пикапов и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Квертус", а также склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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харьковская область
россия
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харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции

ВСУ потеряли до 260 военнослужащих в зоне работы группировки "Запад"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка, Боровая, Новая Кругляковка, Новоегоровка Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, семь пикапов и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Квертус", а также склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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