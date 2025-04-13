https://ria.ru/20250413/vystavki-2010921201.html

Выставки к 80-летию Победы открылись в ОЭЗ "Технополис Москва"

Выставки к 80-летию Победы открылись в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 13.04.2025

Выставки к 80-летию Победы открылись в ОЭЗ "Технополис Москва"

Тематические выставки, которые посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начали работу на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T09:13:00+03:00

2025-04-13T09:13:00+03:00

2025-04-13T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Тематические выставки, которые посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начали работу на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", заявил в воскресенье министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов."Существенный вклад в обеспечение Советской армии и приближение победы в Великой Отечественной войне внесли, в том числе столичные ученые, инженеры и промышленники. Узнать больше об их трудовом подвиге можно на тематических выставках в особой экономической зоне "Технополис Москва", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента.Министр добавил, что до 22 июня 2025 года данные экспозиции будут доступны на площадках "Алабушево", "Печатники", а также "Руднево".Отмечается, что посетители смогут познакомиться с различными выставками. К примеру, об успехах советских ученых, которые создали мощный научный потенциал, можно будет узнать на выставке "Роль науки и техники в достижении Победы в годы Великой Отечественной войны". В этой экспозиции отражены истории создания танка Т-34, отечественного антибиотика, а также препарата для свертываемости крови.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев напомнил, что в 2021 году на площадке "Печатники" был установлен памятник работникам автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК), погибшим в годы ВОВ.Узнать больше об эвакуации тысячи сотрудников автомобильного завода имени Ленинского комсомола, располагавшегося на месте современных корпусов ОЭЗ Москвы в Печатниках, можно благодаря экспозиции "История места – вклад в победу сотрудников АЗЛК". В департаменте уточнили, что 400 вагонов вывозили оборудование на Урал, а оставшиеся мощности в столице работали на оборону. На базе АЗЛК занимались ремонтом и заменой деталей танков и противотанковых орудий, таких как Т-60, Т-70м, средний танк Т-34-76, пушки ЗИС-2 и пр.Кроме того, выставка "Битва за Москву – Великое сражение" расположена на площадке "Алабушево". Она рассказывает о 203 днях мужества, отваги и силы солдат Красной Армии.А на площадке "Руднево" готовится к открытию экспозиция "Родина мать – полет фантазии и инженерной мысли". Сотрудники предприятий и гости узнают разные факты о возведении знакового монумента, посвященного героям Сталинградской битвы.Ранее Гарбузов сообщил, что столичные машиностроительные предприятия увеличили объемы выпуска, расширили ассортимент и представили высокотехнологичные и наукоемкие решения при поддержке города в прошлом году.

https://ria.ru/20250412/liksutov-2010873714.html

https://ria.ru/20250411/proizvodstvo-2010658263.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, москва