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Кадыров сообщил о ликвидации пункта дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vsu-2011020165.html
Кадыров сообщил о ликвидации пункта дислокации ВСУ в Харьковской области
Кадыров сообщил о ликвидации пункта дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.04.2025
Кадыров сообщил о ликвидации пункта дислокации ВСУ в Харьковской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации пункта временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Граны на харьковском направлении. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:03:00+03:00
2025-04-13T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
харьковская область
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ГРОЗНЫЙ, 13 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации пункта временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Граны на харьковском направлении. "На харьковском направлении, в районе населенного пункта Граны, был успешно ликвидирован пункт временной дислокации противника", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Украинский пункт временной дислокации уничтожен бойцами батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" МО РФ, уточнил глава республики. "Очевидно, враг решил, что сможет прятаться здесь столько, сколько потребуется. Однако бойцы спецназа "АХМАТ" быстро объяснили укрофашистам, что такие визиты лучше не затягивать", - написал Кадыров.
https://ria.ru/20250409/kadyrov-2010324060.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Харьковская область
Кадыров сообщил о ликвидации пункта дислокации ВСУ в Харьковской области

ВС России ликвидировали пункт дислокации ВСУ в районе Гранов Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации пункта временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Граны на харьковском направлении.
"На харьковском направлении, в районе населенного пункта Граны, был успешно ликвидирован пункт временной дислокации противника", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
ВСУ пытались разминировать границу с Россией, заявил Кадыров
9 апреля, 18:15
Украинский пункт временной дислокации уничтожен бойцами батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" МО РФ, уточнил глава республики.
"Очевидно, враг решил, что сможет прятаться здесь столько, сколько потребуется. Однако бойцы спецназа "АХМАТ" быстро объяснили укрофашистам, что такие визиты лучше не затягивать", - написал Кадыров.
Сотрудник СК: Украинские военные применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка
Вчера, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаХарьковская область
 
 
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