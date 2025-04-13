https://ria.ru/20250413/vsu-2011020165.html

Кадыров сообщил о ликвидации пункта дислокации ВСУ в Харьковской области

Кадыров сообщил о ликвидации пункта дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.04.2025

Кадыров сообщил о ликвидации пункта дислокации ВСУ в Харьковской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации пункта временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Граны на харьковском направлении. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T17:03:00+03:00

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2025-04-13T17:03:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 13 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации пункта временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Граны на харьковском направлении. "На харьковском направлении, в районе населенного пункта Граны, был успешно ликвидирован пункт временной дислокации противника", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Украинский пункт временной дислокации уничтожен бойцами батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" МО РФ, уточнил глава республики. "Очевидно, враг решил, что сможет прятаться здесь столько, сколько потребуется. Однако бойцы спецназа "АХМАТ" быстро объяснили укрофашистам, что такие визиты лучше не затягивать", - написал Кадыров.

https://ria.ru/20250409/kadyrov-2010324060.html

https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html

россия

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