https://ria.ru/20250413/verkhovnyy-sud-2010962009.html

ВС объяснил, в каком случае отец не получит выплату за гибель сына на СВО

ВС объяснил, в каком случае отец не получит выплату за гибель сына на СВО - РИА Новости, 13.04.2025

ВС объяснил, в каком случае отец не получит выплату за гибель сына на СВО

Получить компенсацию за гибель военного на специальной военной операции могут только родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в его детстве,... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T06:24:00+03:00

2025-04-13T06:24:00+03:00

2025-04-13T16:51:00+03:00

общество

жилье

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Получить компенсацию за гибель военного на специальной военной операции могут только родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в его детстве, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.Прецедентом стал спор бывших супругов из Архангельска, чей сын был мобилизован и погиб в ДНР. Согласно законодательству, членам семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы положена единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей и другие выплаты. Однако мать попросила лишить отца его части, поскольку и во время совместного проживания, и после развода он "не выполнял свои обязанности родителя, не воспитывал сына, не заботился о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, не поздравлял сына ни с какими праздниками, не посещал спортивные мероприятия сына, злоупотреблял алкоголем, а однажды, находясь в алкогольном опьянении, ударил ее и сына, которому на тот момент не было и пяти лет".Ее доводы подтвердили свидетели — соседи, родственники, знакомые, родители одноклассников. В школе суду сообщили, что отец не участвовал в школьной жизни сына, а участковый указал, что тот злоупотребляет алкоголем, нигде не работает, ранее привлекался к ответственности. Задолженность по алиментам превышала 600 тысяч рублей.Тем не менее суды отказали женщине. Они указали, что семейные и родственные отношения между отцом и сыном утрачены не были, тот "жалел отца, хотел с ним встречаться, помогал ему продуктами, уже будучи в совершеннолетнем возрасте, часто приходил к нему домой". Он не был лишен родительских прав.Спор дошел до Верховного суда РФ."Правовое регулирование, гарантирующее родителям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, названные выплаты, имеет целью не только восполнить связанные с этим материальные потери, но и выразить от имени государства признательность гражданам, вырастившим и воспитавшим достойных членов общества — защитников Отечества", — сказано в определении.Суд указал, что родители, даже проживающие отдельно, должны заботиться о своих детях и содержать их, а если нет — с них взыскиваются алименты. Невыплата алиментов — основание для лишения родительских прав.В итоге, сказано в определении, выплаты положены родителям, которые длительное время надлежащим образом воспитывали военнослужащего, содержали его до совершеннолетия и вырастили защитником Отечества, а лишение права на получение таких мер социальной поддержки возможно при наличии обстоятельств, которые могли бы служить основаниями для лишения родительских прав в случае уклонения от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов.ВС РФ отменил все решения и направил дело на пересмотр, указав при новом рассмотрении учесть свои замечания.

https://ria.ru/20250411/zvonki-2010604259.html

https://ria.ru/20250409/gosuslugi-2010142010.html

https://ria.ru/20250402/imuschestvo-2008792677.html

россия

архангельск

донецкая народная республика

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общество, жилье, россия, архангельск, донецкая народная республика