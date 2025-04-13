https://ria.ru/20250413/uitkoff-2010953323.html

СМИ: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана

СМИ: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана - РИА Новости, 13.04.2025

СМИ: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане не предлагал Тегерану отказаться от программы обогащения... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T01:47:00+03:00

2025-04-13T01:47:00+03:00

2025-04-13T01:55:00+03:00

в мире

иран

сша

оман

аббас аракчи

стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане не предлагал Тегерану отказаться от программы обогащения урана, а переговоры между сторонами были направлены на поддержание диалога, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Переговоры были широкими и направленными на поддержание диалога. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который лидирует обсуждения, не предлагал Ирану полностью отказаться от своей программы обогащения. Вместо этого основное внимание уделялось тому, чтобы страна не превращала свой существующий материал в оружие", — говорится в публикации.При этом Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников утверждает, что Тегеран готов вернуться к уровням обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года, при соблюдении определенных условий со стороны США.По данным газеты, взамен Иран хочет быстрого смягчения американских санкций, связанных с атомным сектором, доступа к замороженным активам, а также прекращения давления со стороны США на китайских покупателей иранской нефти.В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа позднее назвал встречу позитивной и конструктивной. Глава иранского МИД также охарактеризовал атмосферу этих переговоров как конструктивную и спокойную и и объявил, что второй раунд переговоров состоится в субботу, 19 апреля.В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.

https://ria.ru/20250412/iran-2010946703.html

https://ria.ru/20250413/ulyanov-2010948831.html

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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф