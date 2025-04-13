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СМИ: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана - РИА Новости, 13.04.2025
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01:47 13.04.2025 (обновлено: 01:55 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/uitkoff-2010953323.html
СМИ: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана
СМИ: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана - РИА Новости, 13.04.2025
СМИ: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане не предлагал Тегерану отказаться от программы обогащения... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T01:47:00+03:00
2025-04-13T01:55:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане не предлагал Тегерану отказаться от программы обогащения урана, а переговоры между сторонами были направлены на поддержание диалога, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Переговоры были широкими и направленными на поддержание диалога. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который лидирует обсуждения, не предлагал Ирану полностью отказаться от своей программы обогащения. Вместо этого основное внимание уделялось тому, чтобы страна не превращала свой существующий материал в оружие", — говорится в публикации.При этом Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников утверждает, что Тегеран готов вернуться к уровням обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года, при соблюдении определенных условий со стороны США.По данным газеты, взамен Иран хочет быстрого смягчения американских санкций, связанных с атомным сектором, доступа к замороженным активам, а также прекращения давления со стороны США на китайских покупателей иранской нефти.В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа позднее назвал встречу позитивной и конструктивной. Глава иранского МИД также охарактеризовал атмосферу этих переговоров как конструктивную и спокойную и и объявил, что второй раунд переговоров состоится в субботу, 19 апреля.В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.
https://ria.ru/20250412/iran-2010946703.html
https://ria.ru/20250413/ulyanov-2010948831.html
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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
СМИ: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана

NYT: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане не предлагал Тегерану отказаться от программы обогащения урана, а переговоры между сторонами были направлены на поддержание диалога, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«
"Переговоры были широкими и направленными на поддержание диалога. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который лидирует обсуждения, не предлагал Ирану полностью отказаться от своей программы обогащения. Вместо этого основное внимание уделялось тому, чтобы страна не превращала свой существующий материал в оружие", — говорится в публикации.
При этом Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников утверждает, что Тегеран готов вернуться к уровням обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года, при соблюдении определенных условий со стороны США.
По данным газеты, взамен Иран хочет быстрого смягчения американских санкций, связанных с атомным сектором, доступа к замороженным активам, а также прекращения давления со стороны США на китайских покупателей иранской нефти.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа позднее назвал встречу позитивной и конструктивной. Глава иранского МИД также охарактеризовал атмосферу этих переговоров как конструктивную и спокойную и и объявил, что второй раунд переговоров состоится в субботу, 19 апреля.
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В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или ядерную сделку, что предполагало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018-го Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ исламская республика заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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В миреИранСШАОманАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
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