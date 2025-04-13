https://ria.ru/20250413/turtsiya-2010677084.html

Мусульманка, которая молилась в церкви: история спасения русского парня

Мусульманка, которая молилась в церкви: история спасения русского парня - РИА Новости, 13.04.2025

Мусульманка, которая молилась в церкви: история спасения русского парня

Таинственный молодой человек без документов, найденный на дороге в Анталье, стал сыном для турецкой женщины. Десять лет она боролась за жизнь того, кого все... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T19:10:00+03:00

2025-04-13T19:10:00+03:00

2025-04-13T19:10:00+03:00

россия

анталья (провинция)

томская область

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Таинственный молодой человек без документов, найденный на дороге в Анталье, стал сыном для турецкой женщины. Десять лет она боролась за жизнь того, кого все считали безнадежным. Почему многодетная мать, брошенная мужем, взвалила на себя заботу о полностью парализованном чужом человеке? Как выглядит материнская любовь, способная преодолеть границы стран, языков и религий? История, которая заставит вас поверить в лучшее в людях.Парень без имениЕго нашли на трассе "Анталья — Серик" в августе 2008 года. Молодой человек перебегал дорогу и попал под несколько автомобилей. В больницу он поступил без сознания и документов. Врачам оставалось только гадать о его личности — примерный возраст определили по рентгеновским снимкам.Почти год пострадавший провел в больнице. Никто не искал его, не навещал, не оплачивал лечение. Полностью парализованный, неспособный говорить, весивший всего 30 килограммов — он медленно угасал в палате турецкого госпиталя."Я встретила взгляд своего сына"Турчанка Гульсум Кабадайы пришла в больницу навестить родственника. Проходя мимо палаты, она случайно увидела молодого человека."Я заглянула в его глаза и сразу поняла — это мой сын, который просит о помощи", — рассказывала позже женщина.В тот момент Гульсум уже была многодетной матерью, которая в одиночку воспитывала своих детей после ухода мужа. Но это не остановило ее. Без колебаний она решила забрать парализованного юношу к себе домой.Умут значит "Надежда"Гульсум назвала спасенного Умутом, что в переводе с турецкого означает "надежда". Она не знала ни его настоящего имени, ни национальности. Лишь позже, заметив, что парень особенно реагирует на русскую речь, предположила, что он из России.Первые месяцы были самыми тяжелыми. Турецкие чиновники не помогали, и Гульсум в одиночку выхаживала парализованного юношу. Она кормила его через трубочку и меняла до 20 подгузников в день. В ее доме всегда была идеальная чистота, что поражало приходивших с проверками социальных работников."Они думали, что я преследую какие-то корыстные цели, — вспоминала Гульсум. — Приходили с внезапными проверками в любое время суток, но ни одной претензии к уходу предъявить не смогли".Православные молитвы мусульманкиМусульманка по рождению, Гульсум начала ходить в православную церковь, чтобы молиться за Умута. Она не знала правильных молитв и не умела ставить свечи, но искренне просила о чуде."Я не знала, как правильно молиться по-православному, но чувствовала, что должна это делать. Умут был русским, и я хотела, чтобы его Бог услышал меня", — признавалась женщина.Благодаря ее неустанной заботе и любви произошло чудо — парень, которого врачи считали безнадежным, начал понемногу двигаться и произносить отдельные слова."Не отдам его"Когда история Умута появилась в российских СМИ в 2013 году, сразу несколько россиянок заявили, что это их пропавший сын. Одна из женщин даже утверждала, что это 27-летний Павел Куклин из Томской области, у которого остались жена и дочь.Однако Гульсум категорически отказалась отдавать Умута: "Я не верю, что это семья Умута, он даже не похож на них. Я не отдам его. К тому же государство на моей стороне, и Умут — гражданин Турции. Мне звонят министры и чиновники и говорят, что не отдадут его. И я, и турецкие врачи приложили колоссальные усилия. Даже если мать окажется настоящей, я Умута не отдам", — заявила тогда женщина.Никаких ДНК-тестов так и не провели. Умут остался с той, кто стала для него настоящей матерью.Последняя битваДесять лет Гульсум боролась за жизнь приемного сына. Но его искалеченный организм не выдержал. В январе 2018 года сердце Умута остановилось из-за почечной недостаточности."У него после ДТП не осталось ни одного неповрежденного органа. Это было чудом, что он прожил так долго", — говорили врачи.Гульсум была рядом до последней минуты. Смерть сына стала для нее страшным ударом — женщина потеряла сознание прямо в больнице и сама оказалась на больничной койке.Доброта не знает границТайна личности Умута ушла вместе с ним. Но его история изменила жизнь Гульсум навсегда. Сегодня турчанка занимается благотворительностью, помогая всем, кто нуждается в поддержке.Удивительно, но среди тех, кому она помогает, оказался и бывший муж, когда-то бросивший ее с тремя детьми. Тяжело заболев, он нуждался в уходе, и Гульсум не отказала."Я теперь знаю все об уходе за больными и ничего не боюсь, — говорит женщина. — После Умута я поняла, что жить нужно только для того, чтобы помогать другим".История Гульсум Кабадайы и ее приемного русского сына стала символом человечности, преодолевающей любые границы — государственные, религиозные, национальные. Многие в России называют ее подвиг примером настоящей народной дипломатии, который объединяет сердца простых людей вопреки всем политическим противоречиям.

россия

анталья (провинция)

томская область

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россия, анталья (провинция), томская область