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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 13.04.2025 (обновлено: 23:44 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/trevoga-2011057081.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.04.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T23:40:00+03:00
2025-04-13T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
дмитрий песков
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса на 23.39 мск воскресенья, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях страны.Кроме того, ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250413/ukraina-2010993588.html
https://ria.ru/20250408/ukraine-2010065038.html
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в мире, киев, украина, дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще пяти областях Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса на 23.39 мск воскресенья, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях страны.
Люди у бетонного укрытия - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 13:46
Кроме того, ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Украинцы гибнут": в Раде забили тревогу из-за поступка Зеленского
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаДмитрий ПесковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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