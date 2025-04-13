https://ria.ru/20250413/trevoga-2011057081.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.04.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T23:40:00+03:00

2025-04-13T23:40:00+03:00

2025-04-13T23:44:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса на 23.39 мск воскресенья, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях страны.Кроме того, ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250413/ukraina-2010993588.html

https://ria.ru/20250408/ukraine-2010065038.html

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в мире, киев, украина, дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины