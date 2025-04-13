https://ria.ru/20250413/trevoga-2010975078.html

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.04.2025

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T10:47:00+03:00

2025-04-13T10:47:00+03:00

2025-04-13T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 10.12 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, Полтавской, Днепропетровской областях. Следом – в Кировоградской Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой областях. Ранее ее объявили в Сумской и Харьковской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250413/trevoga-2010952604.html

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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины