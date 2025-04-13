https://ria.ru/20250413/tadzhikistan-2010971344.html

В Таджикистане землетрясение частично разрушило 17 домов

В Таджикистане землетрясение частично разрушило 17 домов - РИА Новости, 13.04.2025

В Таджикистане землетрясение частично разрушило 17 домов

По предварительным данным, 17 жилых домов частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, сообщает центр управления кризисными ситуациями... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T09:52:00+03:00

2025-04-13T09:52:00+03:00

2025-04-13T09:53:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 13 апр – РИА Новости. По предварительным данным, 17 жилых домов частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, сообщает центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана. "По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, произошедшем на территории страны в 09.24 местного времени (07.24 мск)", - говорится в сообщении. По данным КЧС, эпицентр подземного толчка находился в 160 километрах северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе, где магнитуда землетрясения, по данным таджикских сейсмологов, составила 5, в Душанбе - 4. Для оценки ущерба в Раштский и Таджикабадский районы выехала комиссия КЧС во главе с зампредседателя ведомства Хотамшо Латифзода.

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Варвара Скокшина

в мире, таджикистан, душанбе