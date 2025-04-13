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В Таджикистане землетрясение частично разрушило 17 домов
В Таджикистане землетрясение частично разрушило 17 домов - РИА Новости, 13.04.2025
В Таджикистане землетрясение частично разрушило 17 домов
По предварительным данным, 17 жилых домов частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, сообщает центр управления кризисными ситуациями... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T09:52:00+03:00
2025-04-13T09:52:00+03:00
2025-04-13T09:53:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 13 апр – РИА Новости. По предварительным данным, 17 жилых домов частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, сообщает центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана. "По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, произошедшем на территории страны в 09.24 местного времени (07.24 мск)", - говорится в сообщении. По данным КЧС, эпицентр подземного толчка находился в 160 километрах северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе, где магнитуда землетрясения, по данным таджикских сейсмологов, составила 5, в Душанбе - 4. Для оценки ущерба в Раштский и Таджикабадский районы выехала комиссия КЧС во главе с зампредседателя ведомства Хотамшо Латифзода.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, душанбе
В мире, Таджикистан, Душанбе
В Таджикистане землетрясение частично разрушило 17 домов
В эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана частично разрушены 17 домов