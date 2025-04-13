Рейтинг@Mail.ru
В Таджикистане землетрясение частично разрушило 17 домов - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 13.04.2025 (обновлено: 09:53 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/tadzhikistan-2010971344.html
В Таджикистане землетрясение частично разрушило 17 домов
В Таджикистане землетрясение частично разрушило 17 домов - РИА Новости, 13.04.2025
В Таджикистане землетрясение частично разрушило 17 домов
По предварительным данным, 17 жилых домов частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, сообщает центр управления кризисными ситуациями... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T09:52:00+03:00
2025-04-13T09:53:00+03:00
в мире
таджикистан
душанбе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:5:2001:1130_1920x0_80_0_0_498fe9f027f6d3f1710acd04acb1dd3d.jpg
ДУШАНБЕ, 13 апр – РИА Новости. По предварительным данным, 17 жилых домов частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, сообщает центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана. "По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, произошедшем на территории страны в 09.24 местного времени (07.24 мск)", - говорится в сообщении. По данным КЧС, эпицентр подземного толчка находился в 160 километрах северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе, где магнитуда землетрясения, по данным таджикских сейсмологов, составила 5, в Душанбе - 4. Для оценки ущерба в Раштский и Таджикабадский районы выехала комиссия КЧС во главе с зампредседателя ведомства Хотамшо Латифзода.
https://ria.ru/20250406/preduprezhdenie-2009706829.html
таджикистан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:0:1803:1352_1920x0_80_0_0_70da140edcd0c1a6af05d6f02e817275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, душанбе
В мире, Таджикистан, Душанбе
В Таджикистане землетрясение частично разрушило 17 домов

В эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана частично разрушены 17 домов

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 13 апр – РИА Новости. По предварительным данным, 17 жилых домов частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, сообщает центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.
«
"По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, произошедшем на территории страны в 09.24 местного времени (07.24 мск)", - говорится в сообщении.
По данным КЧС, эпицентр подземного толчка находился в 160 километрах северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе, где магнитуда землетрясения, по данным таджикских сейсмологов, составила 5, в Душанбе - 4.
Для оценки ущерба в Раштский и Таджикабадский районы выехала комиссия КЧС во главе с зампредседателя ведомства Хотамшо Латифзода.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Китайские ученые сделали мрачное предупреждение о новых катаклизмах
6 апреля, 22:42
 
В миреТаджикистанДушанбе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала