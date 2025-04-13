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Посольство США в Ереване призвало армян-нелегалов покинуть Штаты - РИА Новости, 13.04.2025
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20:29 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/ssha-2011042739.html
Посольство США в Ереване призвало армян-нелегалов покинуть Штаты
Посольство США в Ереване призвало армян-нелегалов покинуть Штаты - РИА Новости, 13.04.2025
Посольство США в Ереване призвало армян-нелегалов покинуть Штаты
Американское посольство в Ереване рекомендовало гражданам Армении убедить своих знакомых из числа мигрантов, нелегально находящихся в США, покинуть Соединенные... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T20:29:00+03:00
2025-04-13T20:29:00+03:00
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ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Американское посольство в Ереване рекомендовало гражданам Армении убедить своих знакомых из числа мигрантов, нелегально находящихся в США, покинуть Соединенные Штаты, пока их не поймают силовики. "Если вы знаете кого-то, кто находится в Соединенных Штатах нелегально, лучшее, что вы можете для него сделать - это убедить покинуть страну прямо сейчас, пока его не поймали", - говорится в обращении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook*. В дипмиссии призвали этих людей сделать "правильный выбор", а также соблюдать закон и не рисковать своей безопасностью, семьей или будущим. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа планирует депортировать из страны один миллион иностранных мигрантов за первый год работы политика на посту главы государства. Отмечается, что в случае достижения своей цели власти США в два с половиной раза превзойдут предыдущее максимальное число депортаций за год, зафиксированное при администрации Барака Обамы на уровне 400 тысяч человек. По словам собеседников издания Вашингтон ищет способы выслать из США части из 1,4 миллиона иностранцев, которые уже имеют окончательные приказы о депортации, но не могут быть высланы, поскольку власти их стран не принимают их обратно или поиски указанных нелегалов на американской территории являются затруднительными. Кроме того, американские власти ведут переговоры с 30 странами о приеме мигрантов, не являющихся гражданами указанных государств. По данным газеты, всего в настоящее время в США находятся 11 миллионов незаконных мигрантов, которые имеют право на слушание в иммиграционном суде перед их депортацией, но рассмотрение этих дел может занять годы.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250403/nadezhda-2009080617.html
https://ria.ru/20250412/deportatsiya-2010943337.html
https://ria.ru/20250410/ssha-2010500504.html
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в мире, сша, ереван, армения, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Ереван, Армения, Дональд Трамп, Барак Обама
Посольство США в Ереване призвало армян-нелегалов покинуть Штаты

Посольство США в Ереване порекомендовало армянам-нелегалам покинуть Штаты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Американское посольство в Ереване рекомендовало гражданам Армении убедить своих знакомых из числа мигрантов, нелегально находящихся в США, покинуть Соединенные Штаты, пока их не поймают силовики.
"Если вы знаете кого-то, кто находится в Соединенных Штатах нелегально, лучшее, что вы можете для него сделать - это убедить покинуть страну прямо сейчас, пока его не поймали", - говорится в обращении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook*.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Власти США выразили надежду на возвращение нелегалов из Узбекистана домой
3 апреля, 12:33
В дипмиссии призвали этих людей сделать "правильный выбор", а также соблюдать закон и не рисковать своей безопасностью, семьей или будущим.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа планирует депортировать из страны один миллион иностранных мигрантов за первый год работы политика на посту главы государства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
СМИ узнали о планах Трампа по депортации мигрантов
12 апреля, 22:53
Отмечается, что в случае достижения своей цели власти США в два с половиной раза превзойдут предыдущее максимальное число депортаций за год, зафиксированное при администрации Барака Обамы на уровне 400 тысяч человек. По словам собеседников издания Вашингтон ищет способы выслать из США части из 1,4 миллиона иностранцев, которые уже имеют окончательные приказы о депортации, но не могут быть высланы, поскольку власти их стран не принимают их обратно или поиски указанных нелегалов на американской территории являются затруднительными.
Кроме того, американские власти ведут переговоры с 30 странами о приеме мигрантов, не являющихся гражданами указанных государств. По данным газеты, всего в настоящее время в США находятся 11 миллионов незаконных мигрантов, которые имеют право на слушание в иммиграционном суде перед их депортацией, но рассмотрение этих дел может занять годы.
* Запрещена в РФ как экстремистская
Рейд по поиску нелегальных мигрантов в США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В США сравнили депортацию мигрантов с работой службы доставки Amazon
10 апреля, 15:10
 
В миреСШАЕреванАрменияДональд ТрампБарак Обама
 
 
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