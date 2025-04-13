https://ria.ru/20250413/spetsoperatsiya-2011026792.html

Спецоперация, 13 апреля: ВС России взяли под контроль Елизаветовку в ДНР

Спецоперация, 13 апреля: ВС России взяли под контроль Елизаветовку в ДНР - РИА Новости, 13.04.2025

Спецоперация, 13 апреля: ВС России взяли под контроль Елизаветовку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР, Минобороны РФ подтвердило информацию о сбитом украинском самолете F-16, ПВО сбила 15... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T17:54:00+03:00

2025-04-13T17:54:00+03:00

2025-04-13T17:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776116454_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_49623d24f4ab5460c3b8898a0cc74427.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР, Минобороны РФ подтвердило информацию о сбитом украинском самолете F-16, ПВО сбила 15 дронов над Ростовской и Белгородской областями. ВС РФ взяли под контроль Елизаветовку в ДНР Российские войска взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР. ВСУ потеряли за сутки около 1280 военнослужащих. Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов БПЛА, месту размещения оперативно-тактических ракет. Минобороны подтвердило информацию о сбитом самолете F-16 Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. В субботу воздушные силы ВСУ заявили о гибели одного из пилотов F-16 во время выполнения боевого задания. ВСУ потеряли до 190 военных на Курском направлении Украинские войска за сутки потеряли до 190 военнослужащих на курском направлении, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 74010 военнослужащих, 406 танков. ВСУ 2 раза атаковали объекты энергетики РФ Украинские войска в пятницу и субботу два раза атаковали объекты российской энергетики в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что в 19.02 в пятницу в результате обстрела ВСУ энергообъекта "Нечаевка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов была отключена высоковольтная линия, без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей в Шебекинском районе. "Двенадцатого апреля в 10.16 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Красная Яруга" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов в пролетах опор без электроснабжения остались бытовые потребители села Степное", - добавили в ведомстве. ПВО сбила 15 дронов над Ростовской и Белгородской областями Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. Около 12:50 и 14:15 еще два дрона были сбиты над Белгородской областью.

https://ria.ru/20250413/pvo-2010983443.html

https://ria.ru/20250413/udary-2010984547.html

https://ria.ru/20250413/ukraina-2010967058.html

https://ria.ru/20250413/vsu-2011025649.html

россия

белгородская область

донецкая народная республика

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгородская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, украина