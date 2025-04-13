Спецоперация, 13 апреля: ВС России взяли под контроль Елизаветовку в ДНР
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР, Минобороны РФ подтвердило информацию о сбитом украинском самолете F-16, ПВО сбила 15 дронов над Ростовской и Белгородской областями.
ВС РФ взяли под контроль Елизаветовку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР. ВСУ потеряли за сутки около 1280 военнослужащих. Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов БПЛА, месту размещения оперативно-тактических ракет.
Российские силы ПВО сбили самолет F-16
Вчера, 12:06
Минобороны подтвердило информацию о сбитом самолете F-16
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. В субботу воздушные силы ВСУ заявили о гибели одного из пилотов F-16 во время выполнения боевого задания.
ВСУ потеряли до 190 военных на Курском направлении
Украинские войска за сутки потеряли до 190 военнослужащих на курском направлении, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 74010 военнослужащих, 406 танков.
ВСУ 2 раза атаковали объекты энергетики РФ
Украинские войска в пятницу и субботу два раза атаковали объекты российской энергетики в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в 19.02 в пятницу в результате обстрела ВСУ энергообъекта "Нечаевка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов была отключена высоковольтная линия, без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей в Шебекинском районе.
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"Двенадцатого апреля в 10.16 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Красная Яруга" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов в пролетах опор без электроснабжения остались бытовые потребители села Степное", - добавили в ведомстве.
ПВО сбила 15 дронов над Ростовской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. Около 12:50 и 14:15 еще два дрона были сбиты над Белгородской областью.
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