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Почти 250 выездов совершили московские спасатели с начала года
Почти 250 выездов совершили московские спасатели с начала года - РИА Новости, 14.04.2025
Почти 250 выездов совершили московские спасатели с начала года
Почти 250 выездов совершили столичные специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" с начала года, сообщает комплекс городского... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-13T14:42:00+03:00
2025-04-13T14:42:00+03:00
2025-04-14T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Почти 250 выездов совершили столичные специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" с начала года, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы. "Почти 250 выездов совершили специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" с начала года. Аварийно-спасательное формирование ГБУ "Автомобильные дороги" работает с 2015 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Специалисты ликвидируют последствия ДТП, обеспечивают безопасность людей на МКАД и транспортных магистралях, расположенных рядом, оказывают первую помощь пострадавшим. "Шесть отрядов ежедневно дежурят на постах, которые находятся неподалеку от станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцево" и "Строгино", - подчеркивается в сообщении. В арсенале дорожного спасателя – аварийно-спасательный гидравлический инструмент, комплект энергоснабжения, средства пожаротушения, средства для оказания первой помощи пострадавшим, уточнили в ведомстве.
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городское хозяйство москвы, москва, автомобильные дороги, строгино
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Автомобильные дороги, Строгино
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Почти 250 выездов совершили столичные специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" с начала года, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.
"Почти 250 выездов совершили специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" с начала года. Аварийно-спасательное формирование ГБУ "Автомобильные дороги" работает с 2015 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Специалисты ликвидируют последствия ДТП, обеспечивают безопасность людей на МКАД и транспортных магистралях, расположенных рядом, оказывают первую помощь пострадавшим.
"Шесть отрядов ежедневно дежурят на постах, которые находятся неподалеку от станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцево" и "Строгино", - подчеркивается в сообщении.
В арсенале дорожного спасателя – аварийно-спасательный гидравлический инструмент, комплект энергоснабжения, средства пожаротушения, средства для оказания первой помощи пострадавшим, уточнили в ведомстве.