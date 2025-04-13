https://ria.ru/20250413/songkran-2010927035.html

Тайский Новый год Сонгкран

Тайский Новый год Сонгкран - РИА Новости, 13.04.2025

Тайский Новый год Сонгкран

Сонгкран (Songkran) – традиционный тайский Новый год, который празднуется с древних времен. Он отмечается ежегодно с 13 по 15 апреля. Во многих регионах... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T03:01:00+03:00

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Сонгкран (Songkran) – традиционный тайский Новый год, который празднуется с древних времен. Он отмечается ежегодно с 13 по 15 апреля. Во многих регионах Таиланда праздник длится до пяти - десяти дней и более. Слово "Сонгкран" происходит от санскритского Songkranti, которое обозначает Солнце или планету, переходящую от одного знака зодиака к другому.В данном случае речь идет о дне, когда Солнце переходит из зодиакального знака Рыбы в знак Овен. Первоначально даты празднования Сонгкрана рассчитывались астрономами, теперь его отмечают в фиксированные даты. По самой распространенной версии, праздник зародился в Древней Индии, но со временем перекочевал на восток, где обрел особую популярность. Праздник проходил как раз тогда, когда в Таиланде завершалось время жары и наступал сезон дождей. Сонгкран на новой почве утратил индуистские черты и адаптировался к характерному для юго-восточной Азии буддизму тхеравады.До 1888 года Сонгкран был единственным Новым годом, который праздновался в Таиланде. В 1940 году Таиланд принял 1 января в качестве официального начала Нового года, но Сонгкран продолжает отмечаться как часть культурной и буддийской традиции страны.Крупные мегаполисы, Бангкок и Чиангмай, проводят более масштабные празднования, чем другие населенные пункты. Северные регионы Таиланда отмечают праздник дольше, чем южные. Обряды и их последовательность отличаются в зависимости от региона. Сонгкран отмечают три дня: 13 апреля (Maha Songkran Day), 14 апреля (Wan Nao) и 15 апреля (Wan Thaloeng Sok).Первый день Maha Songkran Day (или "Великий Сонгкран") правительство Таиланда объявляет Днем пожилых людей. В семьях отдают дань уважения своим пожилым родственникам, даря подарки и традиционные сладости. Утром люди совершают благочестивые дела, совершают подношения пищи буддийским монахам. В частности, риса, выдержанного в холодной воде (Khao Chae).13 апреля также носит название Wan Sungkharn Long и посвящен прощанию со старым годом. Утро тайцев начинается с уборки дома. Затем начинается ритуал Song Nam Phra, когда священные статуи Будды в тайских храмах поливают специально подготовленной водой. Она традиционно ароматизируется духами под названием Nam Ob.Второй день праздника – Wan Nao – считается Днем семьи. Молодежь готовит ароматизированную воду, чтобы омыть ноги своих родителей. Для ее приготовления используют розу и жасмин, церемония называется Rat Nam Dam Hua. Также она может выглядеть и как поливание рук. В свою очередь, родители благословляют своих детей жасминовой гирляндой.В этот день распространенной традицией является сбор песка и вывоз его в монастыри и храмы. Из него буддийские монахи строят ритуальные песчаные пагоды, называемые chedis. Одной из важнейших составляющих праздника является повсеместное обливание друг друга водой. Также в этот день принято выпускать на волю птиц и рыб.Третий день – Wan Thaloeng Sok – первый день тайского Нового года. Его еще называют Wan Payawan. Люди выходят на улицы для продолжения обливаний и празднования, также посещают храмы. В этот день тоже может проводится ритуал омовения Будды водой с ароматом жасмина.Фестиваль Сонгкран примечателен традиционными блюдами тайской кухни, названия которых часто звучат "удача" или "богатство". Среди них – тайский куриный салат Larb Gai ("удача"), жареные во фритюре мясные пельмени Toong Tong ("мешок с деньгами"). Такие блюда, как Pad Thai, суп Tom Yum, Thai Green curry и другие занимают центральное место на обеденном столе в Сонгкран. Праздник стал всемирно известен благодаря главной традиции – обливанию водой. В прошлом главной целью этого ритуала было привлечение дождей – залога хорошего урожая риса. Со временем буддизм оказал свое влияние, и вода стала символизировать очищение. Вступая в новый год, человек должен очиститься от плохих поступков.В центре Бангкока, на востоке и на юге страны в эти дни проходят массовые "водные баталии" с применением пластиковых водяных ружей и пистолетов, шлангов, насосов, больших водяных "пушек" и бочек с водой, установленных на машинах. По всей стране на улицах стоят водяные "засады", из которых поливают весь транспорт. В современности Сонгкран превратился в настоящий карнавал.Для тайской молодежи Сонгкран приобрел особое значение: в эти дни принято признаваться в любви, а для людей среднего возраста этот праздник – символ семейного очага. Помимо Таиланда, Сонгкран празднуют под разными названиями в Лаосе, Мьянме, Камбодже и на Шри-Ланке, то есть в странах, где основной религией является южная ветвь буддизма – тхеравада. В Лаосе Новый год называют Pimai, в Камбодже – Chaul Say Thmay. Хотя в этих странах его празднуют несколько иначе, но омовение статуй Будды и обливание водой является его обязательной частью.В Таиланде и Лаосе ритуальное шествие Nang Sangkhane также считается одним из торжественных и интересных новогодних мероприятий. В первый день Нового года семь красавиц провозят по улицам украшенную цветами тележку с серебряным постаментом, на котором покоится изображение четырехликой головы Духа Кабинлафома. Местные жителей поливают священное изображение чистой водой и ароматным настоем из трав, цветов и корений, чтобы усопший дух не допустил губительной засухи.Пышные празднества проходят в столицах и крупных городах, но самые необычные традиции можно увидеть в Луанг Прабанге – бывшей столице Лаоса, и городе Чиангмае на севере Таиланда.В Камбодже в эти дни возносят молитвы Чнаму Тхмаи – новогоднему ангелу кхмеров. У храмов, пагод или на берегу реки насыпают песчаные холмики, каждая песчинка которых символизирует дурное деяние. Поместить песчинки туда, откуда их смоет вода, значит очиститься от всех грехов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, таиланд, лаос, камбоджа, сонгкран