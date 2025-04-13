https://ria.ru/20250413/rekonstruktsiya-2010903506.html

На юге Москвы идет реконструкция недостроенного подземного перехода

На юге Москвы идет реконструкция недостроенного подземного перехода - РИА Новости, 13.04.2025

На юге Москвы идет реконструкция недостроенного подземного перехода

Строители завершают реконструкцию подземного пешеходного перехода в Донском районе на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:55:00+03:00

2025-04-13T08:55:00+03:00

2025-04-13T08:55:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Строители завершают реконструкцию подземного пешеходного перехода в Донском районе на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Переход расположен на улице Вавилова, во владении 3, под Третьим транспортным кольцом. Строительные работы начались в 2013 году, но через два года прекратились."В 2017 году городом принято решение о предоставлении участков застройщику для возобновления работ на объекте, однако ситуация не была урегулирована. Вопрос по дострою объекта взяла в работу Оперативная группа по сокращению долгостроя. В результате деятельности группы согласована дальнейшая реализация проекта", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В 2023 году юридические отношения были переоформлены, застройщик занялся корректировкой проектной документации. В феврале текущего года было получено разрешение на строительство.Как уточнил Овчинский, объект практически готов, завершить его реконструкцию планируется в 2025 году.С 2011 года Оперативная группа при столичном градкомплексе решила вопросы по 691 долгострою. Из них 204 объекта ввели в эксплуатацию, на остальных либо возобновили работы, либо провели демонтаж.

https://ria.ru/20250412/moskva-2010831842.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы