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На юге Москвы идет реконструкция недостроенного подземного перехода - РИА Новости, 13.04.2025
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08:55 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/rekonstruktsiya-2010903506.html
На юге Москвы идет реконструкция недостроенного подземного перехода
На юге Москвы идет реконструкция недостроенного подземного перехода - РИА Новости, 13.04.2025
На юге Москвы идет реконструкция недостроенного подземного перехода
Строители завершают реконструкцию подземного пешеходного перехода в Донском районе на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:55:00+03:00
2025-04-13T08:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Строители завершают реконструкцию подземного пешеходного перехода в Донском районе на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Переход расположен на улице Вавилова, во владении 3, под Третьим транспортным кольцом. Строительные работы начались в 2013 году, но через два года прекратились."В 2017 году городом принято решение о предоставлении участков застройщику для возобновления работ на объекте, однако ситуация не была урегулирована. Вопрос по дострою объекта взяла в работу Оперативная группа по сокращению долгостроя. В результате деятельности группы согласована дальнейшая реализация проекта", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В 2023 году юридические отношения были переоформлены, застройщик занялся корректировкой проектной документации. В феврале текущего года было получено разрешение на строительство.Как уточнил Овчинский, объект практически готов, завершить его реконструкцию планируется в 2025 году.С 2011 года Оперативная группа при столичном градкомплексе решила вопросы по 691 долгострою. Из них 204 объекта ввели в эксплуатацию, на остальных либо возобновили работы, либо провели демонтаж.
https://ria.ru/20250412/moskva-2010831842.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
На юге Москвы идет реконструкция недостроенного подземного перехода

В Донском районе реконструируют недостроенный с 2013 года подземный переход

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Строители завершают реконструкцию подземного пешеходного перехода в Донском районе на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Переход расположен на улице Вавилова, во владении 3, под Третьим транспортным кольцом. Строительные работы начались в 2013 году, но через два года прекратились.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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"В 2017 году городом принято решение о предоставлении участков застройщику для возобновления работ на объекте, однако ситуация не была урегулирована. Вопрос по дострою объекта взяла в работу Оперативная группа по сокращению долгостроя. В результате деятельности группы согласована дальнейшая реализация проекта", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В 2023 году юридические отношения были переоформлены, застройщик занялся корректировкой проектной документации. В феврале текущего года было получено разрешение на строительство.
Как уточнил Овчинский, объект практически готов, завершить его реконструкцию планируется в 2025 году.
С 2011 года Оперативная группа при столичном градкомплексе решила вопросы по 691 долгострою. Из них 204 объекта ввели в эксплуатацию, на остальных либо возобновили работы, либо провели демонтаж.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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