https://ria.ru/20250413/rekonstruktsiya-2010903506.html
На юге Москвы идет реконструкция недостроенного подземного перехода
На юге Москвы идет реконструкция недостроенного подземного перехода - РИА Новости, 13.04.2025
На юге Москвы идет реконструкция недостроенного подземного перехода
Строители завершают реконструкцию подземного пешеходного перехода в Донском районе на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:55:00+03:00
2025-04-13T08:55:00+03:00
2025-04-13T08:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Строители завершают реконструкцию подземного пешеходного перехода в Донском районе на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Переход расположен на улице Вавилова, во владении 3, под Третьим транспортным кольцом. Строительные работы начались в 2013 году, но через два года прекратились."В 2017 году городом принято решение о предоставлении участков застройщику для возобновления работ на объекте, однако ситуация не была урегулирована. Вопрос по дострою объекта взяла в работу Оперативная группа по сокращению долгостроя. В результате деятельности группы согласована дальнейшая реализация проекта", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В 2023 году юридические отношения были переоформлены, застройщик занялся корректировкой проектной документации. В феврале текущего года было получено разрешение на строительство.Как уточнил Овчинский, объект практически готов, завершить его реконструкцию планируется в 2025 году.С 2011 года Оперативная группа при столичном градкомплексе решила вопросы по 691 долгострою. Из них 204 объекта ввели в эксплуатацию, на остальных либо возобновили работы, либо провели демонтаж.
https://ria.ru/20250412/moskva-2010831842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
На юге Москвы идет реконструкция недостроенного подземного перехода
В Донском районе реконструируют недостроенный с 2013 года подземный переход
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Строители завершают реконструкцию подземного пешеходного перехода в Донском районе на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Переход расположен на улице Вавилова, во владении 3, под Третьим транспортным кольцом. Строительные работы начались в 2013 году, но через два года прекратились.
"В 2017 году городом принято решение о предоставлении участков застройщику для возобновления работ на объекте, однако ситуация не была урегулирована. Вопрос по дострою объекта взяла в работу Оперативная группа по сокращению долгостроя. В результате деятельности группы согласована дальнейшая реализация проекта", – приводит слова Овчинского
пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В 2023 году юридические отношения были переоформлены, застройщик занялся корректировкой проектной документации. В феврале текущего года было получено разрешение на строительство.
Как уточнил Овчинский, объект практически готов, завершить его реконструкцию планируется в 2025 году.
С 2011 года Оперативная группа при столичном градкомплексе решила вопросы по 691 долгострою. Из них 204 объекта ввели в эксплуатацию, на остальных либо возобновили работы, либо провели демонтаж.