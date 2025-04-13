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По России на поезде. Новые железнодорожный туры в Карелию, на Кавказ и в Казань
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Туризм
 
06:40 13.04.2025 (обновлено: 06:50 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/puteshestviya-2009900350.html
По России на поезде. Появились новые железнодорожные маршруты
По России на поезде. Новые железнодорожный туры в Карелию, на Кавказ и в Казань
По России на поезде. Появились новые железнодорожные маршруты
Ночь в поезде, новый город, опять сон в поезде, а утром — еще одна экскурсия. Такой формат отпуска все чаще выбирают туристы. Каждый год расширяется маршрутная... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T06:40:00+03:00
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туризм
туризм-важное
туризм
маршруты - туризм
ржд
федеральная пассажирская компания
йошкар-ола
муром
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Ночь в поезде, новый город, опять сон в поезде, а утром — еще одна экскурсия. Такой формат отпуска все чаще выбирают туристы. Каждый год расширяется маршрутная сеть, появляются новые направления, где путешественники могут сочетать комфорт купе и активные перемещения на большие расстояния. Самые популярные летние круизы, цены на них и новинки сезона — в материале РИА Новости.Новые маршрутыВ этом году компании открывают несколько новых железнодорожных маршрутов. Так, в апреле и октябре туристы отправятся в "Волжский вояж" для знакомства с Чебоксарами, Йошкар-Олой и Нижним Новгородом, говорят в Федеральной пассажирской компании (ФПК). Путешественники побывают на чувашской свадьбе, попробуют национальные марийские блюда и увидят Нижегородский кремль.В апреле и ноябре можно прикоснуться к главным святыням Мурома, Дивеево и Арзамаса в круизе "В Дивеево". А программа "Вдоль Оки" обещает погружение в историю, культуру и атмосферу Нижнего Новгорода и Мурома. Путешествие запланировано на май, уточняют в пресс-службе туроператора "РЖД Тур".Еще одна премьера состоится 11 июня: из столицы в первый рейс отправится турпоезд "Псковские каникулы". В программе — визит в Великие Луки и Псков. Также в этом году планируется организовать турпоезд "Гастротур". Его маршрут пройдет из Москвы через Майкоп в Краснодар и Таганрог.Карелия и Кавказ — самые популярные направления"Самые популярные направления — Кавказ, Карелия, Золотое кольцо", — перечисляет Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий "Турслет", который входит в "Слетать.ру".Карелия круглый год в топе спроса, подтверждают в "РЖД Тур": "Это круизы "В Карелию", тур выходного дня "Карельская сага", комбинированный автобусно-железнодорожный однодневный тур "В "Рускеалу" на ретропоезде за один день из Санкт-Петербурга".Стоимость: тур на выходные — от 27 тысяч рублей, на четыре дня — от 50 тысяч (все цены — на персону).У ФПК самый востребованный тур из Москвы — "Жемчужина Кавказа", первый поезд отправится 26 апреля. Туристы познакомятся с Майкопом, Владикавказом, Грозным, Дербентом и Нальчиком.Стоимость: от 45 тысяч рублей за неделю.В этом году к путешествию смогут присоединиться пассажиры из Ростова-на-Дону. Впервые состав сделает остановку в Воронеже. Кроме того, теперь экскурсии в городах можно организовать для мини-групп от одного до четырех пассажиров и посетить необычные локации. Это важно для тех, кто путешествует не впервые, отметили в ФПК.Также в этом году 8 мая круиз "Жемчужина Кавказа" отправится в рейс из Тюмени. К поездке смогут присоединиться пассажиры из Екатеринбурга, Челябинска и Самары.Тур на День ПобедыТрадиционно в мае в Волгоград запланирован круиз "Ко Дню Победы". В программе — посещение Мамаева кургана и Музея-панорамы "Сталинградская битва". Интерес к поездке высок, поэтому железнодорожные составы по этому маршруту отправятся дважды — 1 и 7 мая, рассказали в "РЖД Тур".Стоимость: от 36,5 тысячи рублей за трехдневный тур.Еще один маршрут "под даты" — "В долину лотосов". Гости смогут отправиться в тур в августе: будут купаться в соленом озере Баскунчак и есть арбузы в Астрахани.Стоимость: от 75 тысяч рублей за тур на пять дней.На поезде — за границуВ международное путешествие можно отправиться на турпоезде "Белорусский вояж".Программа пользуется популярностью — пассажиры ездят по маршруту четвертый год и посещают Минск, а также Брест или Гродно, отмечают в "РЖД Тур".Стоимость: от 47 тысяч рублей.Города Золотого кольца и визит на ВолгуВесной и летом будет курсировать туристический поезд "По Золотому кольцу". В этом сезоне он сделает остановки в Ярославле и Владимире, некоторые группы также смогут посетить Кострому, Иваново или Муром, рассказывают в ФПК.Стоимость: от 38 тысяч рублей.В круизе "Русский Север" туристы едут в Великий Устюг, Архангельск, Беломорск, Мурманск, Петрозаводск, Сортавалу и Выборг. Первые составы отправятся в мае.Стоимость: от 111 тысяч рублей за неделю.Летом также можно будет устроить себе "Жигулевские выходные" с посещением Сызрани, Тольятти и Самары, а 1 мая поехать в круиз "Две губернии" — из столицы в Липецк и Воронеж.Стоимость: от 22 тысяч рублей за три дня.Интерес к Поволжью стабилен уже несколько лет, говорят эксперты. В круизе "Яркие выходные в Приволжье" гости знакомятся с Йошкар-Олой и Казанью, традициями и кухней Марий Эл и Татарстана. В "РЖД Тур" рекомендуют обратить внимание на туры "Сказы Поволжья", а также короткие поездки на выходные "Вкусно едем — Бик Темле!" и "Вкусно едем. ВкусноЙошка!".Стоимость: от 44,5 тысячи рублей за три дня.Каникулы в СибириЖелезнодорожный тур "В Сибирь" уже четвертый год позволяет путешественникам увидеть Тюмень, Тобольск и Пермь. Ближайший рейс — 10 апреля.Стоимость: от 99 тысяч рублей на неделю.Круиз "Два Алтая" предусматривает посещение Алтайского края и Горного Алтая. Отправление из Новосибирска, в пути туристы знакомятся с Бийском, Белокурихой, увидят Чуйский тракт, Гейзерное озеро, Марсианские горы и попадут на гастрошоу, отметили в "Слетать.ру".Стоимость: за пятидневную поездку — от 47 тысяч рублей.На изучение окрестностей самого глубокого озера мира уйдет полторы недели. В программе круиза "Все грани Байкала" — главные достопримечательности Иркутской области и Бурятии, Листвянка, Ольхон, Иволгинский дацан и поездка по Кругобайкальской железной дороге.Стоимость: от 149 тысяч рублей за 11 дней.Выбери формат круиза"Железнодорожными круизами, как правило, интересуются путешественники, которые хотят получить новый опыт, или те, кто ищет альтернативу автобусным турам", — говорит Ксения Андрианкова.Число поклонников такого отдыха постоянно увеличивается: летом 2023-го их было 55 тысяч, в прошлом году — уже 67 тысяч, рассказали в ФПК.Можно поехать на выходные либо на неделю, переночевать в купе или отправиться в отель, выбрать туристический поезд или организовать путешествие в регулярных, объясняют в "РЖД Тур". В городах — длительные остановки для экскурсий и развлекательных программ.Вагоны современные — с кондиционерами, биотуалетами, душевыми, розетками для зарядки мобильных устройств. Как правило, в стоимость тура включены проезд, экскурсии и питание.
https://ria.ru/20250413/puteshestviya-2009410939.html
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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96
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туризм-важное, туризм, маршруты - туризм, ржд, федеральная пассажирская компания, йошкар-ола, муром, нижний новгород, куда поехать, что посмотреть , круизы, поезда
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, Маршруты - Туризм, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Йошкар-Ола, Муром, Нижний Новгород, куда поехать, что посмотреть , круизы, поезда
По России на поезде. Появились новые железнодорожные маршруты

"РЖД Тур": самые популярные круизы на поезде летом — в Карелию и на Кавказ

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Ночь в поезде, новый город, опять сон в поезде, а утром — еще одна экскурсия. Такой формат отпуска все чаще выбирают туристы. Каждый год расширяется маршрутная сеть, появляются новые направления, где путешественники могут сочетать комфорт купе и активные перемещения на большие расстояния. Самые популярные летние круизы, цены на них и новинки сезона — в материале РИА Новости.

Новые маршруты

В этом году компании открывают несколько новых железнодорожных маршрутов. Так, в апреле и октябре туристы отправятся в "Волжский вояж" для знакомства с Чебоксарами, Йошкар-Олой и Нижним Новгородом, говорят в Федеральной пассажирской компании (ФПК). Путешественники побывают на чувашской свадьбе, попробуют национальные марийские блюда и увидят Нижегородский кремль.
© Getty Images / Mariia SkovpenДевушка в вагоне поезда
Девушка в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / Mariia Skovpen
Девушка в вагоне поезда
В апреле и ноябре можно прикоснуться к главным святыням Мурома, Дивеево и Арзамаса в круизе "В Дивеево". А программа "Вдоль Оки" обещает погружение в историю, культуру и атмосферу Нижнего Новгорода и Мурома. Путешествие запланировано на май, уточняют в пресс-службе туроператора "РЖД Тур".
© Getty Images / Maksim GorobchenkoСтаканы с чаем в вагоне поезда
Стаканы с чаем в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / Maksim Gorobchenko
Стаканы с чаем в вагоне поезда
Еще одна премьера состоится 11 июня: из столицы в первый рейс отправится турпоезд "Псковские каникулы". В программе — визит в Великие Луки и Псков. Также в этом году планируется организовать турпоезд "Гастротур". Его маршрут пройдет из Москвы через Майкоп в Краснодар и Таганрог.

Карелия и Кавказ — самые популярные направления

"Самые популярные направления — Кавказ, Карелия, Золотое кольцо", — перечисляет Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий "Турслет", который входит в "Слетать.ру".
© Getty Images / Ilya Ryzhakov Горный парк "Рускеала"
Горный парк Рускеала - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / Ilya Ryzhakov
Горный парк "Рускеала"
Карелия круглый год в топе спроса, подтверждают в "РЖД Тур": "Это круизы "В Карелию", тур выходного дня "Карельская сага", комбинированный автобусно-железнодорожный однодневный тур "В "Рускеалу" на ретропоезде за один день из Санкт-Петербурга".
Стоимость: тур на выходные — от 27 тысяч рублей, на четыре дня — от 50 тысяч (все цены — на персону).
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПряник с логотипом обновленного туристического поезда "Жемчужина Кавказа" на Казанском вокзале в Москве
Пряник с логотипом обновленного туристического поезда Жемчужина Кавказа на Казанском вокзале в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пряник с логотипом обновленного туристического поезда "Жемчужина Кавказа" на Казанском вокзале в Москве
У ФПК самый востребованный тур из Москвы — "Жемчужина Кавказа", первый поезд отправится 26 апреля. Туристы познакомятся с Майкопом, Владикавказом, Грозным, Дербентом и Нальчиком.
Стоимость: от 45 тысяч рублей за неделю.
В этом году к путешествию смогут присоединиться пассажиры из Ростова-на-Дону. Впервые состав сделает остановку в Воронеже. Кроме того, теперь экскурсии в городах можно организовать для мини-групп от одного до четырех пассажиров и посетить необычные локации. Это важно для тех, кто путешествует не впервые, отметили в ФПК.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПроводница обновленного туристического поезда "Жемчужина Кавказа" на Казанском вокзале в Москве
Проводница обновленного туристического поезда Жемчужина Кавказа на Казанском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Проводница обновленного туристического поезда "Жемчужина Кавказа" на Казанском вокзале в Москве
Также в этом году 8 мая круиз "Жемчужина Кавказа" отправится в рейс из Тюмени. К поездке смогут присоединиться пассажиры из Екатеринбурга, Челябинска и Самары.

Тур на День Победы

Традиционно в мае в Волгоград запланирован круиз "Ко Дню Победы". В программе — посещение Мамаева кургана и Музея-панорамы "Сталинградская битва". Интерес к поездке высок, поэтому железнодорожные составы по этому маршруту отправятся дважды — 1 и 7 мая, рассказали в "РЖД Тур".
Стоимость: от 36,5 тысячи рублей за трехдневный тур.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПоезд прибывает в Волгоград
Поезд прибывает в Волгоград - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Поезд прибывает в Волгоград
Еще один маршрут "под даты" — "В долину лотосов". Гости смогут отправиться в тур в августе: будут купаться в соленом озере Баскунчак и есть арбузы в Астрахани.
Стоимость: от 75 тысяч рублей за тур на пять дней.

На поезде — за границу

В международное путешествие можно отправиться на турпоезде "Белорусский вояж".
© Getty Images / bruevМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / bruev
Минск
Программа пользуется популярностью — пассажиры ездят по маршруту четвертый год и посещают Минск, а также Брест или Гродно, отмечают в "РЖД Тур".
Стоимость: от 47 тысяч рублей.

Города Золотого кольца и визит на Волгу

Весной и летом будет курсировать туристический поезд "По Золотому кольцу". В этом сезоне он сделает остановки в Ярославле и Владимире, некоторые группы также смогут посетить Кострому, Иваново или Муром, рассказывают в ФПК.
Стоимость: от 38 тысяч рублей.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПассажирка в купе первого туристического поезда
Пассажирка в купе первого туристического поезда - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Пассажирка в купе первого туристического поезда
В круизе "Русский Север" туристы едут в Великий Устюг, Архангельск, Беломорск, Мурманск, Петрозаводск, Сортавалу и Выборг. Первые составы отправятся в мае.
Стоимость: от 111 тысяч рублей за неделю.
Летом также можно будет устроить себе "Жигулевские выходные" с посещением Сызрани, Тольятти и Самары, а 1 мая поехать в круиз "Две губернии" — из столицы в Липецк и Воронеж.
Стоимость: от 22 тысяч рублей за три дня.
© Getty Images / NataliaNaberezhnaiaКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / NataliaNaberezhnaia
Казанский кремль
Интерес к Поволжью стабилен уже несколько лет, говорят эксперты. В круизе "Яркие выходные в Приволжье" гости знакомятся с Йошкар-Олой и Казанью, традициями и кухней Марий Эл и Татарстана. В "РЖД Тур" рекомендуют обратить внимание на туры "Сказы Поволжья", а также короткие поездки на выходные "Вкусно едем — Бик Темле!" и "Вкусно едем. ВкусноЙошка!".
Стоимость: от 44,5 тысячи рублей за три дня.

Каникулы в Сибири

Железнодорожный тур "В Сибирь" уже четвертый год позволяет путешественникам увидеть Тюмень, Тобольск и Пермь. Ближайший рейс — 10 апреля.
Стоимость: от 99 тысяч рублей на неделю.
© Getty Images / Alexey EmelyanovЖенщина в вагоне поезда
Женщина в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / Alexey Emelyanov
Женщина в вагоне поезда
Круиз "Два Алтая" предусматривает посещение Алтайского края и Горного Алтая. Отправление из Новосибирска, в пути туристы знакомятся с Бийском, Белокурихой, увидят Чуйский тракт, Гейзерное озеро, Марсианские горы и попадут на гастрошоу, отметили в "Слетать.ру".
Стоимость: за пятидневную поездку — от 47 тысяч рублей.
© Getty Images / can400Поезд едет вдоль озера Байкал
Поезд едет вдоль озера Байкал - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / can400
Поезд едет вдоль озера Байкал
На изучение окрестностей самого глубокого озера мира уйдет полторы недели. В программе круиза "Все грани Байкала" — главные достопримечательности Иркутской области и Бурятии, Листвянка, Ольхон, Иволгинский дацан и поездка по Кругобайкальской железной дороге.
Стоимость: от 149 тысяч рублей за 11 дней.

Выбери формат круиза

"Железнодорожными круизами, как правило, интересуются путешественники, которые хотят получить новый опыт, или те, кто ищет альтернативу автобусным турам", — говорит Ксения Андрианкова.
© Getty Images / Serjio74Ретропоезд
Ретропоезд - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / Serjio74
Ретропоезд
Число поклонников такого отдыха постоянно увеличивается: летом 2023-го их было 55 тысяч, в прошлом году — уже 67 тысяч, рассказали в ФПК.
Можно поехать на выходные либо на неделю, переночевать в купе или отправиться в отель, выбрать туристический поезд или организовать путешествие в регулярных, объясняют в "РЖД Тур". В городах — длительные остановки для экскурсий и развлекательных программ.
Вагоны современные — с кондиционерами, биотуалетами, душевыми, розетками для зарядки мобильных устройств. Как правило, в стоимость тура включены проезд, экскурсии и питание.
Гости на традиционном празднике корюшки на пляже Петропавловской крепости - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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