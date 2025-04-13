Рейтинг@Mail.ru
Самые необычные блюда России: корюшка, марципаны, клопсы, эчпочмак
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:40 13.04.2025 (обновлено: 05:49 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/puteshestviya-2009410939.html
Где в России вкуснее всего: неизвестные рецепты и новые классные блюда
Самые необычные блюда России: корюшка, марципаны, клопсы, эчпочмак
Где в России вкуснее всего: неизвестные рецепты и новые классные блюда
которая стала одним из гастрономических символов региона. Другие области также развивают гастробренды — предлагают туристам попробовать необычные продукты и... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T05:40:00+03:00
2025-04-13T05:49:00+03:00
туризм
туризм
еда - туризм
еда
гастрономия
гастротуризм
достопримечательности
куда поехать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009400469_0:0:3258:1832_1920x0_80_0_0_330186328029ae4134f0d49f8e9ed2bf.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Апрель в Санкт-Петербурге — сезон корюшки. По всей Северной столице — аромат огурца и морского прибоя. В городе заработали 70 официальных площадок для продажи рыбы, которая стала одним из гастрономических символов региона. Другие области также развивают гастробренды — предлагают туристам попробовать необычные продукты и блюда. Куда отправиться на дегустацию посикунчиков, калиток и эчпочмаков — в материале РИА Новости.Зачем городу гастросимвол"Гастрономический туризм — самый быстро и динамично развивающийся в России, а кулинарные бренды экстремально важны для привлечения путешественников", — говорит президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.В России есть утвержденная Роспатентом гастрономическая столица — это Казань. А кулинарная — Санкт-Петербург. Такой подтвержденный статус — дополнительное доказательство для туристов, что в городе с кухней и вкусными сувенирами все в порядке.Многие регионы стараются популяризировать собственные локальные продукты. Например, Волгоград позиционирует себя как горчичная столица России, Соль-Илецк — арбузная, Тула — пряничная, приводит примеры Леонид Гелибтерман. Это не случайно: так город показывает как минимум, какой продукт самый вкусный, как максимум — старается развивать гастротуризм.Визуальная привлекательность блюд делает их мощным рекламным инструментом. Фотографии, видеорецепты и гастрономические маршруты могут формировать спрос на туры, отмечает руководитель отдела партнерских коммуникаций сервиса путешествий "Туту", создатель проекта "Медиаразведка" Наталья Анисимова.События, связанные с национальной кухней, привлекают туристов не меньше, чем достопримечательности, объясняет она. Особая роль у фестивалей еды: они и поток гостей расширяют — путешественники часто возвращаются за знакомым вкусом, и повышают интерес к локальным продуктам.КорюшкаВ России каждый регион предлагает что-то уникальное. Корюшка — гастросимвол Ленинградской области. Традиционно ее ловят в Ладожском озере, Финском заливе (тут она более крупная), в Неве, Луге, Черной речке, Волхове, Сяси. Самый сезон — с апреля по июнь. Гастрофестиваль, посвященный этой рыбе, пройдет 17 мая в городе Новая Ладога.Впрочем, знаменитая рыбка — не единственный съедобный бренд региона. Туристам стоит попробовать также выборгский крендель, тосненский сидр и воздушные меренги.Эчпочмак и кыстыбыйВ 2021 году Казань получила право называться гастрономической столицей страны. Эчпочмаки — один из символов татарской кухни. Эти треугольные пирожки пекут из теста, внутри начинка из мяса, картофеля и лука.Еще одно обязательное для дегустации блюдо — кыстыбый, пресная лепешка. Изначально внутрь клали пшенную кашу, но постепенно ее заменили картошкой, а сейчас бывает начинка из утки и семги.Стоит попробовать манты — фарш, завернутый в тонкое тесто и приготовленный на пару. На десерт — чак-чак. Его готовят из обжаренного во фритюре теста, замешанного как на хворост, и добавляют мед.Марципан и клопсыКалининград ассоциируется с клопсами, цеппелинами, строганиной из пеламиды (рыба рода скумбриевых). "Подают ее тонкими лепестками с лимоном и черным перцем, а лучшее дополнение — бокал белого вина, — говорит Наталья Анисимова. — Еще один символ региона — кенигсбергский марципан. Когда-то его считали лекарством, а сегодня — изысканным десертом".Клопсы — мясные тефтели, популярные в Германии и Швеции. Местные подают их с густым сливочным соусом, добавляют анчоусы и каперсы. На гарнир — картофельное пюре.Еще здесь очень вкусные сыры. А на границе России и Литвы, в озере Виштынецком, которое иногда называют европейским Байкалом за чистоту и глубину, ловят сига. Из рыбы готовят сугудай с луком, моченой брусникой и соусом, напоминающим бородинский хлеб.КалинникВ Рязанской области можно попробовать калинник — пирог с калиной, запеченный в капустных листьях.Блюдо восстановлено по старинным рецептам, иногда его подают в современной интерпретации — с ржаной крошкой, пастой из ягоды и мороженым.ОгурецВ Суздале и селе Вятское Ярославской области особое внимание уделяют огурцу — из него делают варенье, мармелад, пастилу и даже шоколад.Еще в Суздале, а также в Коломне можно попробовать разные виды медовухи, включая традиционный ставленый мед.ПосикунчикиМясные пирожки, по форме похожие на вареники или маленькие чебуреки, — символ кухни Пермского региона. По легенде, смешное название появилось из-за того, что посикунчик брызжет соком, когда откусываешь кусочек. Еще версия: мясо не пропускают через мясорубку, а мелко режут — секут. Есть посикунчики нужно с чесночным соусом или сметаной.Еще в Перми стоит пробовать шаньги, кундюмы с грибами, вареники с черной редькой, грузди и десерты из моченых ягод со сгущенным молоком.Перепечи и калиткиУдмуртия — родина перепечей. Так называют традиционные открытые пироги диаметром от четырех до 12 сантиметров с мясной, грибной или овощной начинкой. Сверху смесь заливается яйцом. Их активно продвигают: в Ижевске запустили гастрономический автобус, открыли палатки с перепечами и возродили старинные рецепты.Внешне на перепечи очень похожи калитки — традиционные для карелов ржаные открытые пирожки. Начинка — картофель, яблоки, капуста, пшено. Каждый год в Тверской Карелии, в Лихославле, проходит гастрофестиваль "Калитка".Крабы, гребешки и оленинаВ России есть несколько регионов, посещение которых обязательно для поклонников морепродуктов.Так, в Мурманской области, на берегу Баренцева моря надо пробовать местные деликатесы — крабов, гребешки, морских ежей, копченого палтуса, вяленого ерша и печень трески.Во Владивостоке гастрономия также тесно связана с морем. Трепанги, устрицы и гребешки выращивают на барже. И даже грузинская кухня в регионе приобретает приморский акцент: можно встретить хинкали с крабом и тигровые креветки в ореховом соусе, говорит Наталья Анисимова.Вкуснейшие муксун и нельма — минимум соли и исключительный вкус, а также оленина — гастрономический специалитет в Коми, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийске.Оленину еще активно предлагают туристам на Кольском полуострове — не только в виде традиционных мясных блюд, но и, например, чипсов.Осетинские пирогиВ Северной Осетии есть кафе, которые специализируются только на приготовлении пирогов: фыдджын — с мясом, уалибах — с сыром, цахараджын — со свекольной ботвой, картофджын — с картофелем, балджын — с вишней, кабускаджын — с капустой. Купить навынос — очередь, зал — полная посадка. Как шутят гиды, самолет из Владикавказа в Москву пахнет пирогами. Это правда: туристы везут в ручной клади по несколько коробок.Еще в республике надо продегустировать местное пиво — сладкое, терпкое, напоминающее квас.За сырами — только на рынок. Там — овечий, буйволиный, козий, а также орехи, специи и свежайшая чурчхела.
https://ria.ru/20250322/suzdal-2006578306.html
https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html
https://ria.ru/20240629/perm-1956207203.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009400469_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_ecc4c5b761eb024009c263480999be34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, еда - туризм, еда, гастрономия, гастротуризм, достопримечательности, куда поехать, что посмотреть , что приготовить, рецепты
Туризм, Туризм, Еда - Туризм, Еда, гастрономия, гастротуризм, Достопримечательности, куда поехать, что посмотреть , что приготовить, Рецепты

Где в России вкуснее всего: неизвестные рецепты и новые классные блюда

© РИА Новости / Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкГости на традиционном празднике корюшки на пляже Петропавловской крепости
Гости на традиционном празднике корюшки на пляже Петропавловской крепости - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
Гости на традиционном празднике корюшки на пляже Петропавловской крепости
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Апрель в Санкт-Петербурге — сезон корюшки. По всей Северной столице — аромат огурца и морского прибоя. В городе заработали 70 официальных площадок для продажи рыбы, которая стала одним из гастрономических символов региона. Другие области также развивают гастробренды — предлагают туристам попробовать необычные продукты и блюда. Куда отправиться на дегустацию посикунчиков, калиток и эчпочмаков — в материале РИА Новости.

Зачем городу гастросимвол

"Гастрономический туризм — самый быстро и динамично развивающийся в России, а кулинарные бренды экстремально важны для привлечения путешественников", — говорит президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкскурсовод демонстрирует посикунчики в кафе-музее "Пермская кухня" в Перми
Экскурсовод демонстрирует посикунчики в кафе-музее Пермская кухня в Перми - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Экскурсовод демонстрирует посикунчики в кафе-музее "Пермская кухня" в Перми
В России есть утвержденная Роспатентом гастрономическая столица — это Казань. А кулинарная — Санкт-Петербург. Такой подтвержденный статус — дополнительное доказательство для туристов, что в городе с кухней и вкусными сувенирами все в порядке.
Многие регионы стараются популяризировать собственные локальные продукты. Например, Волгоград позиционирует себя как горчичная столица России, Соль-Илецк — арбузная, Тула — пряничная, приводит примеры Леонид Гелибтерман. Это не случайно: так город показывает как минимум, какой продукт самый вкусный, как максимум — старается развивать гастротуризм.
© РИА Новости / Мария СеливановаВолгоград. Горчица — востребованный сувенир
Волгоград. Горчица - востребованный сувенир - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Волгоград. Горчица — востребованный сувенир
Визуальная привлекательность блюд делает их мощным рекламным инструментом. Фотографии, видеорецепты и гастрономические маршруты могут формировать спрос на туры, отмечает руководитель отдела партнерских коммуникаций сервиса путешествий "Туту", создатель проекта "Медиаразведка" Наталья Анисимова.
События, связанные с национальной кухней, привлекают туристов не меньше, чем достопримечательности, объясняет она. Особая роль у фестивалей еды: они и поток гостей расширяют — путешественники часто возвращаются за знакомым вкусом, и повышают интерес к локальным продуктам.

Корюшка

В России каждый регион предлагает что-то уникальное. Корюшка — гастросимвол Ленинградской области. Традиционно ее ловят в Ладожском озере, Финском заливе (тут она более крупная), в Неве, Луге, Черной речке, Волхове, Сяси. Самый сезон — с апреля по июнь. Гастрофестиваль, посвященный этой рыбе, пройдет 17 мая в городе Новая Ладога.
© РИА Новости / Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкУчастник традиционного праздника корюшки жарит рыбу на пляже Петропавловской крепости
Участник традиционного праздника корюшки жарит рыбу на пляже Петропавловской крепости - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
Участник традиционного праздника корюшки жарит рыбу на пляже Петропавловской крепости
Впрочем, знаменитая рыбка — не единственный съедобный бренд региона. Туристам стоит попробовать также выборгский крендель, тосненский сидр и воздушные меренги.

Эчпочмак и кыстыбый

В 2021 году Казань получила право называться гастрономической столицей страны. Эчпочмаки — один из символов татарской кухни. Эти треугольные пирожки пекут из теста, внутри начинка из мяса, картофеля и лука.
Еще одно обязательное для дегустации блюдо — кыстыбый, пресная лепешка. Изначально внутрь клали пшенную кашу, но постепенно ее заменили картошкой, а сейчас бывает начинка из утки и семги.
Стоит попробовать манты — фарш, завернутый в тонкое тесто и приготовленный на пару. На десерт — чак-чак. Его готовят из обжаренного во фритюре теста, замешанного как на хворост, и добавляют мед.

Марципан и клопсы

Калининград ассоциируется с клопсами, цеппелинами, строганиной из пеламиды (рыба рода скумбриевых). "Подают ее тонкими лепестками с лимоном и черным перцем, а лучшее дополнение — бокал белого вина, — говорит Наталья Анисимова. — Еще один символ региона — кенигсбергский марципан. Когда-то его считали лекарством, а сегодня — изысканным десертом".
© Public domainКенигсбергский марципан
Кенигсбергский марципан - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Public domain
Кенигсбергский марципан
Клопсы — мясные тефтели, популярные в Германии и Швеции. Местные подают их с густым сливочным соусом, добавляют анчоусы и каперсы. На гарнир — картофельное пюре.
Еще здесь очень вкусные сыры. А на границе России и Литвы, в озере Виштынецком, которое иногда называют европейским Байкалом за чистоту и глубину, ловят сига. Из рыбы готовят сугудай с луком, моченой брусникой и соусом, напоминающим бородинский хлеб.

Калинник

В Рязанской области можно попробовать калинник — пирог с калиной, запеченный в капустных листьях.
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской областиКалинники в Рязани
Калинники в Рязани - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Калинники в Рязани
Блюдо восстановлено по старинным рецептам, иногда его подают в современной интерпретации — с ржаной крошкой, пастой из ягоды и мороженым.

Огурец

В Суздале и селе Вятское Ярославской области особое внимание уделяют огурцу — из него делают варенье, мармелад, пастилу и даже шоколад.
Открытие выставки Диджитал-Тесто в Суздале - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Новый коллайдер в Суздале: почему это важнее, чем кажется
22 марта, 08:05
Еще в Суздале, а также в Коломне можно попробовать разные виды медовухи, включая традиционный ставленый мед.

Посикунчики

Мясные пирожки, по форме похожие на вареники или маленькие чебуреки, — символ кухни Пермского региона. По легенде, смешное название появилось из-за того, что посикунчик брызжет соком, когда откусываешь кусочек. Еще версия: мясо не пропускают через мясорубку, а мелко режут — секут. Есть посикунчики нужно с чесночным соусом или сметаной.
© РИА Новости / Мария СеливановаПермские посикунчики
Пермские посикунчики - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Пермские посикунчики
Еще в Перми стоит пробовать шаньги, кундюмы с грибами, вареники с черной редькой, грузди и десерты из моченых ягод со сгущенным молоком.

Перепечи и калитки

Удмуртия — родина перепечей. Так называют традиционные открытые пироги диаметром от четырех до 12 сантиметров с мясной, грибной или овощной начинкой. Сверху смесь заливается яйцом. Их активно продвигают: в Ижевске запустили гастрономический автобус, открыли палатки с перепечами и возродили старинные рецепты.
© Getty Images / schankzПерепечи
Перепечи
Перепечи
© Getty Images / schankz
1 из 6
© Getty Images / alekseigluКалитки
Калитки
Калитки
© Getty Images / alekseiglu
2 из 6
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Традиционное блюдо карельской кухни — калитки (открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками)

Традиционное блюдо карельской кухни — калитки (открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками)

Традиционное блюдо карельской кухни — калитки (открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками)

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Брусника

Ягоды брусники

Брусника

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 6
© Getty Images / Mariha-kitchenВаренье из огурцов
Варенье из огурцов
Варенье из огурцов
© Getty Images / Mariha-kitchen
5 из 6
© Getty Images / Alisa KorolevskayaСтейк из оленины с овощами
Стейк из оленины с овощами
Стейк из оленины с овощами
© Getty Images / Alisa Korolevskaya
6 из 6
Перепечи
© Getty Images / schankz
1 из 6
Калитки
© Getty Images / alekseiglu
2 из 6

Традиционное блюдо карельской кухни — калитки (открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками)

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 6

Брусника

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 6
Варенье из огурцов
© Getty Images / Mariha-kitchen
5 из 6
Стейк из оленины с овощами
© Getty Images / Alisa Korolevskaya
6 из 6
Внешне на перепечи очень похожи калитки — традиционные для карелов ржаные открытые пирожки. Начинка — картофель, яблоки, капуста, пшено. Каждый год в Тверской Карелии, в Лихославле, проходит гастрофестиваль "Калитка".

Крабы, гребешки и оленина

В России есть несколько регионов, посещение которых обязательно для поклонников морепродуктов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаУстрицы
Устрицы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Устрицы
Так, в Мурманской области, на берегу Баренцева моря надо пробовать местные деликатесы — крабов, гребешки, морских ежей, копченого палтуса, вяленого ерша и печень трески.
Во Владивостоке гастрономия также тесно связана с морем. Трепанги, устрицы и гребешки выращивают на барже. И даже грузинская кухня в регионе приобретает приморский акцент: можно встретить хинкали с крабом и тигровые креветки в ореховом соусе, говорит Наталья Анисимова.
© Getty Images / RadistСтроганина из муксуна
Строганина из муксуна - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Radist
Строганина из муксуна
Вкуснейшие муксун и нельма — минимум соли и исключительный вкус, а также оленина — гастрономический специалитет в Коми, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийске.
Оленину еще активно предлагают туристам на Кольском полуострове — не только в виде традиционных мясных блюд, но и, например, чипсов.

Осетинские пироги

В Северной Осетии есть кафе, которые специализируются только на приготовлении пирогов: фыдджын — с мясом, уалибах — с сыром, цахараджын — со свекольной ботвой, картофджын — с картофелем, балджын — с вишней, кабускаджын — с капустой. Купить навынос — очередь, зал — полная посадка. Как шутят гиды, самолет из Владикавказа в Москву пахнет пирогами. Это правда: туристы везут в ручной клади по несколько коробок.
В горах Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Пироги и горы: рецепт идеального отдыха в Северной Осетии
26 октября 2022, 08:00
Еще в республике надо продегустировать местное пиво — сладкое, терпкое, напоминающее квас.
За сырами — только на рынок. Там — овечий, буйволиный, козий, а также орехи, специи и свежайшая чурчхела.
Достопримечательности на набережной Перми - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Столица Прикамья. Чем туристов удивляет Пермь
29 июня 2024, 08:00
 
ТуризмТуризмЕда - ТуризмЕдагастрономиягастротуризмДостопримечательностикуда поехатьчто посмотретьчто приготовитьРецепты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала