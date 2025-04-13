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Пушилин рассказал об обстановке на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/pushilin-2011040924.html
Пушилин рассказал об обстановке на двух направлениях в ДНР
Пушилин рассказал об обстановке на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 13.04.2025
Пушилин рассказал об обстановке на двух направлениях в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что горячая обстановка сохраняется на дзержинском и красноармейском направлении, бои идут в районе Лысовки и Шевченко. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:58:00+03:00
2025-04-13T19:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что горячая обстановка сохраняется на дзержинском и красноармейском направлении, бои идут в районе Лысовки и Шевченко. "На дзержинском направлении также достаточно горячая обстановка, как равно и на красноармейском направлении, где бои развернулись в районе населенных пунктов Лысовка и Шевченко", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Глава региона добавил, что на великоновоселковском направлении подразделения ВС РФ продвигаются в сторону населенного пункта Богатырь.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Пушилин рассказал об обстановке на двух направлениях в ДНР

Пушилин: на Дзержинском и Красноармейском направлениях обстановка горячая

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что горячая обстановка сохраняется на дзержинском и красноармейском направлении, бои идут в районе Лысовки и Шевченко.
"На дзержинском направлении также достаточно горячая обстановка, как равно и на красноармейском направлении, где бои развернулись в районе населенных пунктов Лысовка и Шевченко", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава региона добавил, что на великоновоселковском направлении подразделения ВС РФ продвигаются в сторону населенного пункта Богатырь.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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Вчера, 19:14
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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