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Пушилин рассказал об обстановке на двух направлениях в ДНР
Пушилин рассказал об обстановке на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 13.04.2025
Пушилин рассказал об обстановке на двух направлениях в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что горячая обстановка сохраняется на дзержинском и красноармейском направлении, бои идут в районе Лысовки и Шевченко. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:58:00+03:00
2025-04-13T19:58:00+03:00
2025-04-13T19:58:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что горячая обстановка сохраняется на дзержинском и красноармейском направлении, бои идут в районе Лысовки и Шевченко. "На дзержинском направлении также достаточно горячая обстановка, как равно и на красноармейском направлении, где бои развернулись в районе населенных пунктов Лысовка и Шевченко", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Глава региона добавил, что на великоновоселковском направлении подразделения ВС РФ продвигаются в сторону населенного пункта Богатырь.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Пушилин рассказал об обстановке на двух направлениях в ДНР
Пушилин: на Дзержинском и Красноармейском направлениях обстановка горячая