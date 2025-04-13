https://ria.ru/20250413/pushilin-2011040924.html

Пушилин рассказал об обстановке на двух направлениях в ДНР

Пушилин рассказал об обстановке на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 13.04.2025

Пушилин рассказал об обстановке на двух направлениях в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что горячая обстановка сохраняется на дзержинском и красноармейском направлении, бои идут в районе Лысовки и Шевченко. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T19:58:00+03:00

2025-04-13T19:58:00+03:00

2025-04-13T19:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что горячая обстановка сохраняется на дзержинском и красноармейском направлении, бои идут в районе Лысовки и Шевченко. "На дзержинском направлении также достаточно горячая обстановка, как равно и на красноармейском направлении, где бои развернулись в районе населенных пунктов Лысовка и Шевченко", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Глава региона добавил, что на великоновоселковском направлении подразделения ВС РФ продвигаются в сторону населенного пункта Богатырь.

https://ria.ru/20250413/pushilin-2011036731.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия