13 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

2025-04-13T05:00:00+03:00

2025-04-13T05:00:00+03:00

2025-04-13T05:00:00+03:00

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. 13 апреля 2025 года в России отмечается День мецената и благотворителя, профессиональный праздник у войск противовоздушной обороны, в мире проходит День рок-н-ролла, а верующие отмечают Вербное воскресенье. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые международные события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииДень мецената и благотворителя ежегодно объединяет участников благотворительных проектов по всей стране. Праздник приурочен к дате рождения римского аристократа Гая Цильния Мецената. В России с 2006 торжества в честь праздника проходят в Эрмитаже, где чествуют благотворителей, которые поддерживают культурные и социальные проекты в области науки, культуры, образования и здравоохранения.Профессиональный праздникПрофессиональный праздник отмечают те, кто несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, ведет разведывательную работу по обнаружению противника в воздухе и уничтожает противника в полете – День войск противовоздушной обороны России. Праздник установлен указом президента в 2006 году в честь развития системы ПВО страны и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля.Церковный праздник13 апреля 2025 года верующие отмечают великий двунадесятый праздник – Вход Господень в Иерусалим, его также именуют Вербным воскресеньем. В храм для освящения приносят ветви вербы, символизирующие пальмовые листья, которыми жители Иерусалима встречали Христа.В эту дату чтят память:Народный праздникВ народном календаре 13 апреля праздник называется Ипатий Чудотворец, а в некоторых регионах его именуют Огнище. Согласно поверьям, молятся Ипатию при бесплодии, угрозе выкидыша и трудном течение беременности. По приметам, чтобы обезопасить свое жилище от пожаров, нужно сжечь ненужную вещь. Наши предки в этот день старались убраться в саду, побелить деревья, убрать всю прошлогоднюю листву, а также навести порядок в доме. Запрещалось долго сидеть в темноте, а еще нельзя было, чтобы ребенка в этот день целовал кто-то, кроме матери, иначе малыш мог заболеть.Какой сегодня праздник в миреВсемирный День рок-н-ролла ежегодно отмечается 13 апреля. Дословный перевод фразы "rock and roll" звучит как "качайся и крутись". Рок-н-ролл объединил множество популярных в США в 50-е годы музыкальных направлений. Основоположником жанра считается Билл Хейли, выпустивший хит-сингл Rocking Around the Clock 12 апреля 1954 года.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 13 апреля в разные годы:1830 – завершено составление первого Полного собрания законов Российской империи.1849 – создана Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова.1887 – в Малом театре состоялась премьера первой в мире цыганской оперетты "Дети лесов" труппы Николая Шишкина.1902 – в Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.1923 – торжественное открытие в Лондоне стадиона "Уэмбли".1925 – открытие первой в мире регулярной грузовой авиалинии Детройт – Чикаго (США) Генри Фордом.1932 – Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление "О строительстве Байкало-Амурской железной дороги".1956 – основан Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.1962 – первое выступление The Beatles в Star Club.1964 – премию "Оскар" за лучшую мужскую роль (за фильм "Полевые лилии") впервые в истории получил афроамериканец Сидни Пуатье.1967 – первое выступление The Rolling Stones за "железным занавесом" в Варшаве.1990 – первый полет российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика 4-го поколения Су-34.1992 – начал вещание телеканал "Российские университеты".Кто из известных людей родился 11 апреляВ этот день родились:1948 – Михаил Шуфутинский, советский и российский эстрадный певец, пианист, шансонье, музыкальный продюсер.1954 – Роберто Динамит, бразильский футболист.1955 – Ирина Хакамада, российский политик и общественный деятель, писатель, теле- и радиоведущая.1960 – Руди Фёллер, немецкий футболист, чемпион мира 1990 года, футбольный тренер.1963 – Гарри Каспаров* (иноагент, включен в перечень террористов и экстремистов), советский и российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам.1973 – Сергей Шнуров, российский певец, поэт, киноактёр, телеведущий, лидер группы “Ленинград”.1975 – Татьяна Навка, российская фигуристка, чемпионка мира (2004, 2005) и Олимпийских игр (2006) в танцах на льду.1976 – Патрик Элиаш, чешский хоккеист (центральный нападающий), двукратный обладатель Кубка Стэнли.1978 – Карлес Пуйоль, испанский футболист, чемпион мира (2010) и Европы (2008).1983 – Клаудио Браво, чилийский игрок в футбол (вратарь), двукратный победитель Кубка Америки.1993 – Ханна Маркс, американская актриса кино и телевидения.Именины13 апреля именины празднуют: Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Ипатий.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

