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Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 100 квадратов - РИА Новости, 13.04.2025
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22:21 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/pozhar-2011051261.html
Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 100 квадратов
Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 100 квадратов - РИА Новости, 13.04.2025
Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 100 квадратов
Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 100 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T22:21:00+03:00
2025-04-13T22:21:00+03:00
происшествия
новороссийск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
андрей кравченко (государственный служащий)
пожар
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КРАСНОДАР, 13 апр – РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 100 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Кубани. "Площадь подслойного тления на полигоне ТКО в Новороссийске сократилась до 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи "квадратов", а затем была локализована на 2,1 тысячи квадратных метров и сократилась 10 апреля до 200 "квадратов". Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, в том числе угарного газа. По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.
https://ria.ru/20250413/orenburg-2010962702.html
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происшествия, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, андрей кравченко (государственный служащий), пожар
Происшествия, Новороссийск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Андрей Кравченко (государственный служащий), Пожар
Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 100 квадратов

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 100 квадратов за месяц

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramМесто пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Место пожара на мусорном полигоне в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Место пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
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КРАСНОДАР, 13 апр – РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 100 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Кубани.
"Площадь подслойного тления на полигоне ТКО в Новороссийске сократилась до 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар на электроподстанции в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Оренбурге потушили пожар на электроподстанции
Вчера, 06:56
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи "квадратов", а затем была локализована на 2,1 тысячи квадратных метров и сократилась 10 апреля до 200 "квадратов". Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, в том числе угарного газа.
По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.
Последствия пожара в ТЦ Элизиум в Нахабино Московской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В подмосковном Нахабино произошел пожар в ТЦ
12 апреля, 21:11
 
ПроисшествияНовороссийскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияАндрей Кравченко (государственный служащий)Пожар
 
 
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