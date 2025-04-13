https://ria.ru/20250413/pozhar-2011051261.html

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 100 квадратов

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 100 квадратов - РИА Новости, 13.04.2025

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 100 квадратов

Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 100 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T22:21:00+03:00

2025-04-13T22:21:00+03:00

2025-04-13T22:21:00+03:00

происшествия

новороссийск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

андрей кравченко (государственный служащий)

пожар

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КРАСНОДАР, 13 апр – РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, начавшийся 13 марта, площадь горения сократилась до 100 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Кубани. "Площадь подслойного тления на полигоне ТКО в Новороссийске сократилась до 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи "квадратов", а затем была локализована на 2,1 тысячи квадратных метров и сократилась 10 апреля до 200 "квадратов". Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, в том числе угарного газа. По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.

https://ria.ru/20250413/orenburg-2010962702.html

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новороссийск

россия

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происшествия, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, андрей кравченко (государственный служащий), пожар